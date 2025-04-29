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Со следами пыток и без части органов – в ОГП рассказали о состоянии тела, которое идентифицировали как тело журналистки Рощиной

Украинская правда, Ирина БалачукВторник, 29 апреля 2025, 13:22
Со следами пыток и без части органов – в ОГП рассказали о состоянии тела, которое идентифицировали как тело журналистки Рощиной
Портрет Виктории Рощиной. Фото graty.me

Тело, которое, по данным экспертизы, принадлежит погибшей в российском заключении журналистке Виктории Рощиной, имеет многочисленные следы пыток и следы вскрытия; в нем также отсутствуют некоторые внутренние органы.

Источник: статья "Украинской правды" Проект "Виктория". История плена и пыток, которые пережила журналистка Рощина и тысячи заключенных Россией украинцев

Детали: По словам начальника Департамента войны Офиса генпрокурора Юрия Белоусова, на теле Рощиной обнаружили многочисленные признаки пыток и жестокого обращения, в частности ссадины и кровоизлияния на различных частях тела, сломанное ребро. Также эксперты увидели возможные признаки применения электротока.

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"Телесные повреждения были причинены при жизни. Поэтому высока вероятность, что к ней (Виктории Рощиной, – ред.) применялись пытки", – заявил Белоусов. 

Следственная группа, которая проводит расследование, подтвердила нашему проекту, что тело привезли в Украину с признаками вскрытия, которое делали на территории России. Также проекту "Виктория" от своих собеседников в силовых ведомствах удалось узнать, что некоторые внутренние органы отсутствовали. В частности, головной мозг, глазные яблоки, а также часть трахеи.

Международный эксперт-патологоанатом, с которым общались журналисты, считает, что отсутствие этих органов может свидетельствовать, что россияне пытались скрыть, что смерть наступила в результате удушения.

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Во время обмена 14 февраля 2025 года Украина вернула тела 757 погибших защитников. Среди них было и тело под номером 757 с пометками "неустановленное лицо мужского пола" и СПАС.

Однако во время первого осмотра патологоанатомы установили, что это тело женщины. А экспертиза, которую провели следователи Офиса генпрокурора, обнаружила совпадение на 99% с ДНК журналистки Виктории Рощиной. 

Аббревиатура СПАС может указывать на "официальную причину смерти", установленную российской стороной, и означает "суммарное поражение артерий сердца". 

Ранее в Офисе генпрокурора сообщили, что из-за состояния тела и его мумификации судебно-медицинская экспертиза не смогла установить причины смерти журналистки Рощиной.  

Предыстория:  

  • Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж.  
  • В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ отправило письмо с подтверждением её отцу, Владимиру Рощину.  
  • 10 октября 2024 года руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что в российском заключении погибла внештатная авторка "Украинской правды" Виктория Рощина. В ГУР сообщили, что журналистку должны были обменять.  
  • 11 октября 2024 года Офис генпрокурора сообщил, что уголовное производство, открытое по факту исчезновения Рощиной, переквалифицировали как военное преступление, совмещённое с умышленным убийством.
  • Расследователи издания "Слідство.Інфо" выяснили, что Рощину жестоко пытали в российском плену: на ее теле были ножевые ранения, ее били током, а сотрудники российской колонии прятали ее от проверок.

СМИРосcиятюрьма
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