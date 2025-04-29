Со следами пыток и без части органов – в ОГП рассказали о состоянии тела, которое идентифицировали как тело журналистки Рощиной

Тело, которое, по данным экспертизы, принадлежит погибшей в российском заключении журналистке Виктории Рощиной, имеет многочисленные следы пыток и следы вскрытия; в нем также отсутствуют некоторые внутренние органы.

Источник: статья "Украинской правды" Проект "Виктория". История плена и пыток, которые пережила журналистка Рощина и тысячи заключенных Россией украинцев

Детали: По словам начальника Департамента войны Офиса генпрокурора Юрия Белоусова, на теле Рощиной обнаружили многочисленные признаки пыток и жестокого обращения, в частности ссадины и кровоизлияния на различных частях тела, сломанное ребро. Также эксперты увидели возможные признаки применения электротока.

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"Телесные повреждения были причинены при жизни. Поэтому высока вероятность, что к ней (Виктории Рощиной, – ред.) применялись пытки", – заявил Белоусов.

Следственная группа, которая проводит расследование, подтвердила нашему проекту, что тело привезли в Украину с признаками вскрытия, которое делали на территории России. Также проекту "Виктория" от своих собеседников в силовых ведомствах удалось узнать, что некоторые внутренние органы отсутствовали. В частности, головной мозг, глазные яблоки, а также часть трахеи.

Международный эксперт-патологоанатом, с которым общались журналисты, считает, что отсутствие этих органов может свидетельствовать, что россияне пытались скрыть, что смерть наступила в результате удушения.

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Во время обмена 14 февраля 2025 года Украина вернула тела 757 погибших защитников. Среди них было и тело под номером 757 с пометками "неустановленное лицо мужского пола" и СПАС.

Однако во время первого осмотра патологоанатомы установили, что это тело женщины. А экспертиза, которую провели следователи Офиса генпрокурора, обнаружила совпадение на 99% с ДНК журналистки Виктории Рощиной.

Аббревиатура СПАС может указывать на "официальную причину смерти", установленную российской стороной, и означает "суммарное поражение артерий сердца".

Ранее в Офисе генпрокурора сообщили, что из-за состояния тела и его мумификации судебно-медицинская экспертиза не смогла установить причины смерти журналистки Рощиной.

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