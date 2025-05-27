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В Росії заявили, що все ще працюють над "меморандумом" про припинення вогню 

Ірина БалачукВівторок, 27 травня 2025, 12:13
В Росії заявили, що все ще працюють над меморандумом про припинення вогню 
Представник російського МЗС Марія Захарова. Фото з Telegram

Представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що Росія продовжує роботу над проєктом меморандуму про припинення вогню. Ці слова пролунали на тлі останніх масованих комбінованих ударів РФ по Україні.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на брифінг представниці МЗС у вівторок

Пряма мова Захарової: "Росія продовжує розробку проєкту меморандуму щодо майбутнього мирного договору з визначенням низки позицій, таких, як принципи врегулювання, строки можливого укладення мирної угоди, потенційне припинення вогню на певний час у разі досягнення, наголошу, відповідних домовленостей". 

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Деталі: Вона додала, що щойно меморандум підготують – його відразу передадуть до Києва.

"Розраховуємо, що українська сторона проводить таку саму роботу і направить нам свої напрацювання одночасно з отриманням російського документа", – заявила Захарова.

Що було раніше: У ніч на 24 травня росіяни запустили по Україні 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 і 250 ударних безпілотників. Сили оборони збили 6 балістичних ракет і 128 безпілотників, ще 117 дронів визнано "локаційно втраченими" і пригніченими РЕБ.

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У ніч на 25 травня Росія завдала комбінованого удару по Україні із застосуванням 9 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23", 55 крилатих ракет Х-101, 1 крилатої ракети Х-22, 4 керованих авіаційних ракет Х-59/69 і 298 ударних БПЛА. Унаслідок цієї атаки 12 людей загинули, ще 60 дістали поранення.

У ніч на 26 травня російські війська знову атакували Україну ракетами та дронами. Окупанти застосували 364 засоби повітряного нападу: ППО збила 9 крилатих ракет і знешкодила 288 ворожих БпЛА.

Передісторія:

  • 19 травня президент США Дональд Трамп провів двогодинну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним, після якої заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори щодо припинення вогню.
  • Путін заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час. Також глава РФ сказав, що контакти між переговорними групами, що зустрічались у Стамбулі "відновились". 
  • 19 травня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що що Україна буде очікувати на російську версію меморандуму. "Якщо Росія запропонує цей меморандум, ми зможемо сформулювати своє бачення", – сказав він.
  • 23 травня Зеленський назвав знущанням з усього світу те, що Російська Федерація вже тиждень формулює так званий "меморандум" для припинення вогню.

Росіямир
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