В Росії заявили, що все ще працюють над "меморандумом" про припинення вогню
Представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що Росія продовжує роботу над проєктом меморандуму про припинення вогню. Ці слова пролунали на тлі останніх масованих комбінованих ударів РФ по Україні.
Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на брифінг представниці МЗС у вівторок
Пряма мова Захарової: "Росія продовжує розробку проєкту меморандуму щодо майбутнього мирного договору з визначенням низки позицій, таких, як принципи врегулювання, строки можливого укладення мирної угоди, потенційне припинення вогню на певний час у разі досягнення, наголошу, відповідних домовленостей".
Деталі: Вона додала, що щойно меморандум підготують – його відразу передадуть до Києва.
"Розраховуємо, що українська сторона проводить таку саму роботу і направить нам свої напрацювання одночасно з отриманням російського документа", – заявила Захарова.
Що було раніше: У ніч на 24 травня росіяни запустили по Україні 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 і 250 ударних безпілотників. Сили оборони збили 6 балістичних ракет і 128 безпілотників, ще 117 дронів визнано "локаційно втраченими" і пригніченими РЕБ.
У ніч на 25 травня Росія завдала комбінованого удару по Україні із застосуванням 9 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23", 55 крилатих ракет Х-101, 1 крилатої ракети Х-22, 4 керованих авіаційних ракет Х-59/69 і 298 ударних БПЛА. Унаслідок цієї атаки 12 людей загинули, ще 60 дістали поранення.
У ніч на 26 травня російські війська знову атакували Україну ракетами та дронами. Окупанти застосували 364 засоби повітряного нападу: ППО збила 9 крилатих ракет і знешкодила 288 ворожих БпЛА.
Передісторія:
- 19 травня президент США Дональд Трамп провів двогодинну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним, після якої заявив, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори щодо припинення вогню.
- Путін заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час. Також глава РФ сказав, що контакти між переговорними групами, що зустрічались у Стамбулі "відновились".
- 19 травня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що що Україна буде очікувати на російську версію меморандуму. "Якщо Росія запропонує цей меморандум, ми зможемо сформулювати своє бачення", – сказав він.
- 23 травня Зеленський назвав знущанням з усього світу те, що Російська Федерація вже тиждень формулює так званий "меморандум" для припинення вогню.