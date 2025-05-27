В Росії заявили, що все ще працюють над "меморандумом" про припинення вогню 

Представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що Росія продовжує роботу над проєктом меморандуму про припинення вогню. Ці слова пролунали на тлі останніх масованих комбінованих ударів РФ по Україні.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на брифінг представниці МЗС у вівторок

Пряма мова Захарової: "Росія продовжує розробку проєкту меморандуму щодо майбутнього мирного договору з визначенням низки позицій, таких, як принципи врегулювання, строки можливого укладення мирної угоди, потенційне припинення вогню на певний час у разі досягнення, наголошу, відповідних домовленостей".

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Деталі: Вона додала, що щойно меморандум підготують – його відразу передадуть до Києва.

"Розраховуємо, що українська сторона проводить таку саму роботу і направить нам свої напрацювання одночасно з отриманням російського документа", – заявила Захарова.

Що було раніше: У ніч на 24 травня росіяни запустили по Україні 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 і 250 ударних безпілотників. Сили оборони збили 6 балістичних ракет і 128 безпілотників, ще 117 дронів визнано "локаційно втраченими" і пригніченими РЕБ.

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У ніч на 25 травня Росія завдала комбінованого удару по Україні із застосуванням 9 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23", 55 крилатих ракет Х-101, 1 крилатої ракети Х-22, 4 керованих авіаційних ракет Х-59/69 і 298 ударних БПЛА. Унаслідок цієї атаки 12 людей загинули, ще 60 дістали поранення.

У ніч на 26 травня російські війська знову атакували Україну ракетами та дронами. Окупанти застосували 364 засоби повітряного нападу: ППО збила 9 крилатих ракет і знешкодила 288 ворожих БпЛА.

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