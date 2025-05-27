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В России заявили, что все еще работают над меморандумом о прекращении огня 

Ирина БалачукВторник, 27 мая 2025, 12:13
В России заявили, что все еще работают над меморандумом о прекращении огня 
Представитель российского МИДа Мария Захарова. Фото из Telegram

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия продолжает работу над проектом меморандума о прекращении огня. Эти слова прозвучали на фоне последних массированных комбинированных ударов РФ по Украине.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на брифинг представительницы МИД во вторник

Прямая речь Захаровой: "Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения, подчеркну, соответствующих договоренностей". 

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Детали: Она добавила, что как только меморандум подготовят, он будет передан в Киев.

"Рассчитываем, что украинская сторона ведет такую же работу и направит нам свои наработки одновременно с получением российского документа", – заявила Захарова.

Что было ранее:  В ночь на 24 мая россияне запустили по Украине 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных беспилотников. Силы обороны сбили 6 баллистических ракет и 128 беспилотников, еще 117 дронов признаны "локационно потерянными" и подавленными РЭБ.

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В ночь на 25 мая Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, 55 крылатых ракет Х-101, 1 крылатой ракеты Х-22, 4 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 298 ударных БПЛА. В результате этой атаки 12 человек погибли, еще 60 ранены.

В ночь на 26 мая российские войска снова атаковали Украину ракетами и дронами. Оккупанты применили 364 средства воздушного нападения: ПВО сбила 9 крылатых ракет и обезвредила 288 вражеских БпЛА.

Предыстория:

  • 19 мая президент США Трамп провел двухчасовой разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, после которого заявил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.
  • Путин заявил, что Россия якобы готова работать над меморандумом с Украиной, который включает и возможное прекращение огня на определенное время. Также глава РФ сказал, что контакты между переговорными группами, которые встречались в Стамбуле "возобновились".
  • 19 мая Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет ожидать российскую версию меморандума. "Если Россия предложит этот меморандум, мы сможем сформулировать свое видение", – сказал он.
  • 23 мая Зеленский назвал издевательством над всем миром то, что Российская Федерация уже неделю формулирует так называемый "меморандум" для прекращения огня.

Росcиямир
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