Ізраїль заявив про завершення ударів по виробництву зброї в Ірані, але й сам зазнав чергової атаки
Армія оборони Ізраїлю заявляє про завершення "широкої" хвилі авіаударів в Ірані, спрямованої на знищення потужностей з виробництва зброї, водночас Іран у неділю ввечері завдав чергового удару по Ізраїлю.
Джерело: The Times of Israel
Деталі: За словами Армії оборони Ізраїлю, удари були спрямовані на інфраструктуру, що належить Корпусу вартових ісламської революції, силам "Кудс" та збройним силам Ірану.
"Було завдано удару по численних об'єктах з виробництва зброї по всьому Ірану", — заявляє військове командування.
Разом з тим, іранські державні ЗМІ офіційно підтвердили, що начальник розвідки Корпусу вартових Ісламської революції, бригадний генерал Мохаммед Каземі, та його заступник Хассан Мохакік були вбиті в результаті ізраїльського удару 15 червня. Державні ЗМІ також повідомляють, що третій офіцер розвідки КВІР, Мохсен Багері, загинув в результаті удару в Тегерані.
Водночас Іран у неділю ввечері завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю. У Хайфі одна людина дістала помірні поранення в результаті ракетного удару, а ще шестеро – легкі поранення. У південному місті поблизу Кірьят-Гату одна людина дістала легкі поранення. Ще четверо людей в Хайфі та п'ятеро в південному Ізраїлі отримали медичну допомогу через гострий стрес, викликаний ракетним ударом.
Голова зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас скликала відеоконференцію міністрів закордонних справ ЄС у вівторок для обговорення ситуації на Близькому Сході після нападу Ізраїлю на іранські ядерні та військові об'єкти та ударів у відповідь Тегерана, повідомив речник ЄС.
Передісторія:
- Ізраїль у ніч на 13 червня завдав ударів по столиці Ірану Тегерану і його околицях, а також по інших містах країни. Ізраїль назвав свою атаку превентивною і націленою на підрив ядерної програми Ірану та його військових об’єктів.
- Повідомлялося, що внаслідок ударів були убиті головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хоcсейн Саламі, командувач штабу Хатам аль-Анбія генерал-майор Голамалі Рашид, начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері та 6 вчених-ядерників.
- Після ізраїльської атаки президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно". Згодом Іран заявив, що ядерні переговори з США безглузді після ударів Ізраїлю.
- У ніч на 14 червня Іран завдав кількох ударів із застосуванням балістичних ракет по території Ізраїлю. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше двоє людей, понад 50 осіб отримали поранення. У ніч на 15 червня Іран завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю. Внаслідок атаки загинули три людини, понад 200 отримали поранення, близько 35 осіб вважаються зниклими безвісти.
- Внаслідок іранських ударів по Ізраїлю, за попередніми даними, загинули п’ятеро українських громадян, серед яких – троє дітей.