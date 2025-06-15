Ізраїль заявив про завершення ударів по виробництву зброї в Ірані, але й сам зазнав чергової атаки

Армія оборони Ізраїлю заявляє про завершення "широкої" хвилі авіаударів в Ірані, спрямованої на знищення потужностей з виробництва зброї, водночас Іран у неділю ввечері завдав чергового удару по Ізраїлю.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: За словами Армії оборони Ізраїлю, удари були спрямовані на інфраструктуру, що належить Корпусу вартових ісламської революції, силам "Кудс" та збройним силам Ірану.

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"Було завдано удару по численних об'єктах з виробництва зброї по всьому Ірану", — заявляє військове командування.

Разом з тим, іранські державні ЗМІ офіційно підтвердили, що начальник розвідки Корпусу вартових Ісламської революції, бригадний генерал Мохаммед Каземі, та його заступник Хассан Мохакік були вбиті в результаті ізраїльського удару 15 червня. Державні ЗМІ також повідомляють, що третій офіцер розвідки КВІР, Мохсен Багері, загинув в результаті удару в Тегерані.

Водночас Іран у неділю ввечері завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю. У Хайфі одна людина дістала помірні поранення в результаті ракетного удару, а ще шестеро – легкі поранення. У південному місті поблизу Кірьят-Гату одна людина дістала легкі поранення. Ще четверо людей в Хайфі та п'ятеро в південному Ізраїлі отримали медичну допомогу через гострий стрес, викликаний ракетним ударом.

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Голова зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас скликала відеоконференцію міністрів закордонних справ ЄС у вівторок для обговорення ситуації на Близькому Сході після нападу Ізраїлю на іранські ядерні та військові об'єкти та ударів у відповідь Тегерана, повідомив речник ЄС.

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