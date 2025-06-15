Израиль заявил о завершении ударов по производству оружия в Иране, но и сам подвергся атаке
Армия обороны Израиля заявляет о завершении "широкой" волны авиаударов в Иране, направленных на уничтожение мощностей по производству оружия, в то же время Иран в воскресенье вечером нанес очередной удар по Израилю.
Источник: The Times of Israel
Детали: По словам Армии обороны Израиля, удары были направлены на инфраструктуру, принадлежащую Корпусу стражей исламской революции, силам "Кудс" и вооруженным силам Ирана.
"Был нанесен удар по многочисленным объектам по производству оружия по всему Ирану", — заявляет военное командование.
Вместе с тем, иранские государственные СМИ официально подтвердили, что начальник разведки Корпуса стражей Исламской революции, бригадный генерал Мохаммед Каземи, и его заместитель Хассан Мохакик были убиты в результате израильского удара 15 июня. Государственные СМИ также сообщают, что третий офицер разведки КСИР, Мохсен Багери, погиб в результате удара в Тегеране.
В то же время Иран в воскресенье вечером нанес очередной ракетный удар по Израилю. В Хайфе один человек получил умеренные ранения в результате ракетного удара, а еще шестеро – легкие ранения. В южном городе близ Кирьят-Гату один человек получил легкие ранения. Еще четверо человек в Хайфе и пятеро в южном Израиле получили медицинскую помощь из-за острого стресса, вызванного ракетным ударом.
Глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас созвала видеоконференцию министров иностранных дел ЕС во вторник для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке после нападения Израиля на иранские ядерные и военные объекты и ответных ударов Тегерана, сообщил представитель ЕС.
Предыстория:
- Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по столице Ирана Тегерану и его окрестностям, а также по другим городам страны. Израиль назвал свою атаку превентивной и нацеленной на подрыв ядерной программы Ирана и его военных объектов.
- Сообщалось, что в результате ударов были убиты главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоcсейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия генерал-майор Голамали Рашид, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и 6 ученых-ядерщиков.
- После израильской атаки президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно". Вскоре Иран заявил, что ядерные переговоры с США бессмысленны после ударов Израиля.
- В ночь на 14 июня Иран нанес несколько ударов с применением баллистических ракет по территории Израиля. В результате обстрелов погибли по меньшей мере два человека, более 50 человек получили ранения. В ночь на 15 июня Иран нанес очередной ракетный удар по Израилю. В результате атаки погибли три человека, более 200 получили ранения, около 35 человек считаются пропавшими без вести.
- В результате иранских ударов по Израилю, по предварительным данным, погибли пять украинских граждан, среди которых – трое детей.