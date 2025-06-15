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Израиль заявил о завершении ударов по производству оружия в Иране, но и сам подвергся атаке

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 июня 2025, 23:34
Израиль заявил о завершении ударов по производству оружия в Иране, но и сам подвергся атаке
Израиль, Хайфа, после атаки Ирана 15 июня, фото AFP via Getty Images

Армия обороны Израиля заявляет о завершении "широкой" волны авиаударов в Иране, направленных на уничтожение мощностей по производству оружия, в то же время Иран в воскресенье вечером нанес очередной удар по Израилю.

Источник: The Times of Israel

Детали: По словам Армии обороны Израиля, удары были направлены на инфраструктуру, принадлежащую Корпусу стражей исламской революции, силам "Кудс" и вооруженным силам Ирана.

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"Был нанесен удар по многочисленным объектам по производству оружия по всему Ирану", — заявляет военное командование.

Вместе с тем, иранские государственные СМИ официально подтвердили, что начальник разведки Корпуса стражей Исламской революции, бригадный генерал Мохаммед Каземи, и его заместитель Хассан Мохакик были убиты в результате израильского удара 15 июня. Государственные СМИ также сообщают, что третий офицер разведки КСИР, Мохсен Багери, погиб в результате удара в Тегеране.

В то же время Иран в воскресенье вечером нанес очередной ракетный удар по Израилю. В Хайфе один человек получил умеренные ранения в результате ракетного удара, а еще шестеро – легкие ранения. В южном городе близ Кирьят-Гату один человек получил легкие ранения. Еще четверо человек в Хайфе и пятеро в южном Израиле получили медицинскую помощь из-за острого стресса, вызванного ракетным ударом.

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Глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас созвала видеоконференцию министров иностранных дел ЕС во вторник для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке после нападения Израиля на иранские ядерные и военные объекты и ответных ударов Тегерана, сообщил представитель ЕС.

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ИзраильИран
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