МЗС закликає українців залишити Ізраїль та Іран через загострення ситуації
Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам якнайшвидше залишити Ізраїль та Іран у звʼязку з погіршенням безпекової ситуації.
Джерело: МЗС України
Пряма мова: "У зв’язку із суттєвим погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході МЗС наполегливо рекомендує громадянам України за можливості в найкоротші строки залишити територію Держави Ізраїль та Ісламської Республіки Іран до стабілізації ситуації в регіоні".
Деталі: Усіх громадян України, які залишаються на території Ізраїлю або Ірану, закликають зберігати пильність, стежити за повідомленнями місцевих органів влади, не ігнорувати сигнали тривоги, мати при собі документи, що посвідчують особу, та дотримуватись заходів безпеки.
Українські посольства у Тель-Авіві та Тегерані формують евакуаційні списки та опрацьовують варіанти евакуації. Інформацію щодо можливих шляхів виїзду можна знайти на офіційних сторінках:
Що передувало: 15 червня посольство України в Ізраїлі після атаки Ірану на цю країну висловило сподівання, що західний світ об'єднається і вирішить покласти край терористичній політиці "осі зла".
Передісторія:
- Ізраїль у ніч на 13 червня завдав ударів по столиці Ірану Тегерану і його околицях, а також по інших містах країни. Ізраїль назвав свою атаку превентивною і націленою на підрив ядерної програми Ірану та його військових об’єктів.
- Повідомлялося, що внаслідок ударів були убиті головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хоcсейн Саламі, командувач штабу Хатам аль-Анбія генерал-майор Голамалі Рашид, начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері та 6 вчених-ядерників.
- Після ізраїльської атаки президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно". Згодом Іран заявив, що ядерні переговори з США безглузді після ударів Ізраїлю.
- У ніч на 14 червня Іран завдав кількох ударів із застосуванням балістичних ракет по території Ізраїлю. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше двоє людей, понад 50 осіб отримали поранення.
- У ніч на 15 червня Іран завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю. Внаслідок атаки загинули три людини, понад 200 отримали поранення, близько 35 осіб вважаються зниклими безвісти.