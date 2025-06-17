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МЗС закликає українців залишити Ізраїль та Іран через загострення ситуації

Анастасія ПроцВівторок, 17 червня 2025, 15:43
МЗС закликає українців залишити Ізраїль та Іран через загострення ситуації

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам якнайшвидше залишити Ізраїль та Іран у звʼязку з погіршенням безпекової ситуації.

Джерело: МЗС України

Пряма мова: "У зв’язку із суттєвим погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході МЗС наполегливо рекомендує громадянам України за можливості в найкоротші строки залишити територію Держави Ізраїль та Ісламської Республіки Іран до стабілізації ситуації в регіоні".

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Деталі: Усіх громадян України, які залишаються на території Ізраїлю або Ірану, закликають зберігати пильність, стежити за повідомленнями місцевих органів влади, не ігнорувати сигнали тривоги, мати при собі документи, що посвідчують особу, та дотримуватись заходів безпеки.

Українські посольства у Тель-Авіві та Тегерані формують евакуаційні списки та опрацьовують варіанти евакуації. Інформацію щодо можливих шляхів виїзду можна знайти на офіційних сторінках:

Що передувало: 15 червня посольство України в Ізраїлі після атаки Ірану на цю країну висловило сподівання, що західний світ об'єднається і вирішить покласти край терористичній політиці "осі зла".

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Передісторія: 

МЗСІзраїльІран
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