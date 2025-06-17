МИД призывает украинцев покинуть Израиль и Иран из-за обострения ситуации
Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам как можно быстрее покинуть Израиль и Иран в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.
Источник: МИД Украины
Прямая речь: "В связи с существенным ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке МИД настоятельно рекомендует гражданам Украины по возможности в кратчайшие сроки покинуть территорию Государства Израиль и Исламской Республики Иран до стабилизации ситуации в регионе".
Детали: Всех граждан Украины, которые остаются на территории Израиля или Ирана, призывают сохранять бдительность, следить за сообщениями местных органов власти, не игнорировать сигналы тревоги, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и соблюдать меры безопасности.
Украинские посольства в Тель-Авиве и Тегеране формируют эвакуационные списки и прорабатывают варианты эвакуации. Информацию о возможных путях выезда можно найти на официальных страницах:
Что предшествовало: 15 июня посольство Украины в Израиле после атаки Ирана на эту страну выразило надежду, что западный мир объединится и решит положить конец террористической политике "оси зла".
Предыстория:
- Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по столице Ирана Тегерану и его окрестностям, а также по другим городам страны. Израиль назвал свою атаку превентивной и нацеленной на подрыв ядерной программы Ирана и его военных объектов.
- Сообщалось, что в результате ударов были убиты главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоcсейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия генерал-майор Голамали Рашид, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и 6 ученых-ядерщиков.
- После израильской атаки президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно". Вскоре Иран заявил, что ядерные переговоры с США бессмысленны после ударов Израиля.
- В ночь на 14 июня Иран нанес несколько ударов с применением баллистических ракет по территории Израиля. В результате обстрелов погибли по меньшей мере два человека, более 50 человек получили ранения.
- В ночь на 15 июня Иран нанес очередной ракетный удар по Израилю. В результате атаки погибли три человека, более 200 получили ранения, около 35 человек считаются пропавшими без вести.