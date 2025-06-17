МИД призывает украинцев покинуть Израиль и Иран из-за обострения ситуации

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам как можно быстрее покинуть Израиль и Иран в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.

Источник: МИД Украины

Прямая речь: "В связи с существенным ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке МИД настоятельно рекомендует гражданам Украины по возможности в кратчайшие сроки покинуть территорию Государства Израиль и Исламской Республики Иран до стабилизации ситуации в регионе".

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Детали: Всех граждан Украины, которые остаются на территории Израиля или Ирана, призывают сохранять бдительность, следить за сообщениями местных органов власти, не игнорировать сигналы тревоги, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и соблюдать меры безопасности.

Украинские посольства в Тель-Авиве и Тегеране формируют эвакуационные списки и прорабатывают варианты эвакуации. Информацию о возможных путях выезда можно найти на официальных страницах:

Что предшествовало: 15 июня посольство Украины в Израиле после атаки Ирана на эту страну выразило надежду, что западный мир объединится и решит положить конец террористической политике "оси зла".

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