Ізраїльські винищувачі атакували ракетні пускові установки на заході Ірану – ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю заявила, що її винищувачі завдали ударів по ракетних пускових установках на заході Ірану.

Джерело: ЦАХАЛ у Тelegram

Дослівно ЦАХАЛ: "Протягом останніх годин приблизно 15 винищувачів ВПС Ізраїлю здійснили серію ударів по ракетних пускових установках на заході Ірану".

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Нагадаємо: У ніч проти 16 червня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що завдає ударів по установках ракет "земля – земля" в центральній частині Ірану.

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