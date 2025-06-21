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Ізраїльські винищувачі атакували ракетні пускові установки на заході Ірану – ЦАХАЛ

Ольга Глущенко Субота, 21 червня 2025, 00:48
Ізраїльські винищувачі атакували ракетні пускові установки на заході Ірану – ЦАХАЛ
ілюстративне фото: Getty Images

Армія оборони Ізраїлю заявила, що її винищувачі завдали ударів по ракетних пускових установках на заході Ірану.

Джерело: ЦАХАЛ у Тelegram

Дослівно ЦАХАЛ: "Протягом останніх годин приблизно 15 винищувачів ВПС Ізраїлю здійснили серію ударів по ракетних пускових установках на заході Ірану".

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Нагадаємо: У ніч проти 16 червня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що завдає ударів по установках ракет "земля – земля" в центральній частині Ірану.

Передісторія:

ІзраїльІранвійна
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