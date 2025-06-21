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Израильские истребители атаковали ракетные пусковые установки на западе Ирана – ЦАХАЛ

Ольга ГлущенкоСуббота, 21 июня 2025, 00:48
Израильские истребители атаковали ракетные пусковые установки на западе Ирана – ЦАХАЛ
иллюстративное фото: Getty Images

Армия обороны Израиля заявила, что ее истребители нанесли удары по ракетным пусковым установкам на западе Ирана.

Источник: ЦАХАЛ в Telegram

Дословно ЦАХАЛ: "В течение последних часов примерно 15 истребителей ВВС Израиля нанесли серию ударов по ракетным пусковым установкам на западе Ирана".

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Напомним: В ночь на 16 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что наносит удары по установкам ракет "земля – земля" в центральной части Ирана.

Предыстория:

ИзраильИранвойна
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