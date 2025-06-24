Прокуратура проситиме для Чернишова заставу без арешту – ЗМІ

Вищий антикорупційний суд 25 червня обиратиме запобіжний захід віцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову, якому інкримінують зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди. За даними "Укрінформу", САП проситиме суд призначити заставу.

Джерело: прессекретар ВАКС Олеся Чемерис у коментарі "Укрінформу", джерела видання

Пряма мова Чемерис: "Засідання суду з обрання запобіжного заходу віцепрем’єр-міністру національної єдності призначене на 11 годину 25 червня. Клопотання розглядатиме слідчий суддя Віталій Крикливий".

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Деталі: Посилаючись на джерела в правоохоронних органах, видання пише, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура у своєму клопотанні просить суд обрати Чернишову запобіжний захід у вигляді застави без тримання під вартою.

Що передувало: Віцепрем’єру – міністру національної єдності Олексію Чернишову в приміщенні НАБУ повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Чернишов написав у своєму акаунті в соцмережі Facebook, що "ознайомлюється з усіма наданими документами".

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