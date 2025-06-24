Прокуратура проситиме для Чернишова заставу без арешту – ЗМІ
Вищий антикорупційний суд 25 червня обиратиме запобіжний захід віцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову, якому інкримінують зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди. За даними "Укрінформу", САП проситиме суд призначити заставу.
Джерело: прессекретар ВАКС Олеся Чемерис у коментарі "Укрінформу", джерела видання
Пряма мова Чемерис: "Засідання суду з обрання запобіжного заходу віцепрем’єр-міністру національної єдності призначене на 11 годину 25 червня. Клопотання розглядатиме слідчий суддя Віталій Крикливий".
Деталі: Посилаючись на джерела в правоохоронних органах, видання пише, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура у своєму клопотанні просить суд обрати Чернишову запобіжний захід у вигляді застави без тримання під вартою.
Що передувало: Віцепрем’єру – міністру національної єдності Олексію Чернишову в приміщенні НАБУ повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Чернишов написав у своєму акаунті в соцмережі Facebook, що "ознайомлюється з усіма наданими документами".
Знати більше: Коло президента. Нові подробиці корупційної справи, в якій фігурує віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов
Передісторія:
- 13 червня НАБУ і САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків. Антикорупційні органи повідомили про підозру 5 фігурантам, серед яких двоє осіб, пов’язаних із Чернишовим, – колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін та колишній радник міністра Максим Горбатюк. За інформацією УП у правоохоронних та політичних колах, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки.
- Чернишов цього тижня перебував за кордоном, у пресслужбі заявили, що у нього "планове відрядження в країнах Європейського Союзу". 21 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, після завершення якого він має повернутися.
- У суботу нардеп Ярослав Железняк повідомив, що 19 червня НАБУ і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення Чернишову явитися для вручення підозри 23 червня. Це підтвердило джерело УП.
- За інформацією джерел УП, родина Чернишова днями виїхала з України.
- Джерела ZN.UA і УП повідомили, що бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч планує провести зустріч із Чернишовим і спробує переконати його повернутися в Україну в озвучені президентом строки.
- 22 червня віцепрем’єр повідомив, що повернувся в Україну з відрядження й 23 червня повертається до роботи в Кабміні. 23 червня він прийшов у НАБУ.