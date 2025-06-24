Прокуратура будет просить для Чернышова залог без ареста – СМИ

Высший антикоррупционный суд 25 июня будет избирать меру пресечения вице-премьеру-министру национального единства Алексею Чернышову, которому инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение неправомерной выгоды. По данным "Укринформа", САП будет просить суд назначить залог.

Источник: спикер ВАКС Олеся Чемерис в комментарии "Укринформу", источники издания

Прямая речь Чемерис: "Заседание суда по избранию меры пресечения вице-премьер-министру национального единства назначено на 11 часов 25 июня. Ходатайство будет рассматривать следственный судья Виталий Крикливый".

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Детали: Ссылаясь на источники в правоохранительных органах, издание пишет, что Специализированная антикоррупционная прокуратура в своем ходатайстве просит суд избрать Чернышеву меру пресечения в виде залога без содержания под стражей.

Что предшествовало: Вице-премьеру - министру национального единства Алексею Чернышову в помещении НАБУ сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц. Чернышов написал в своем аккаунте в соцсети Facebook, что "ознакамливается со всеми предоставленными документами".

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