Прокуратура будет просить для Чернышова залог без ареста – СМИ
Высший антикоррупционный суд 25 июня будет избирать меру пресечения вице-премьеру-министру национального единства Алексею Чернышову, которому инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение неправомерной выгоды. По данным "Укринформа", САП будет просить суд назначить залог.
Источник: спикер ВАКС Олеся Чемерис в комментарии "Укринформу", источники издания
Прямая речь Чемерис: "Заседание суда по избранию меры пресечения вице-премьер-министру национального единства назначено на 11 часов 25 июня. Ходатайство будет рассматривать следственный судья Виталий Крикливый".
Детали: Ссылаясь на источники в правоохранительных органах, издание пишет, что Специализированная антикоррупционная прокуратура в своем ходатайстве просит суд избрать Чернышеву меру пресечения в виде залога без содержания под стражей.
Что предшествовало: Вице-премьеру - министру национального единства Алексею Чернышову в помещении НАБУ сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц. Чернышов написал в своем аккаунте в соцсети Facebook, что "ознакамливается со всеми предоставленными документами".
Знать больше: Круг президента. Новые подробности коррупционного дела, в котором фигурирует вице-премьер-министр Алексей Чернышов
Предыстория:
- 13 июня НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков. Антикоррупционные органы сообщили о подозрении 5 фигурантам, среди которых два человека, связанные с Чернышовым, – бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк. По информации УП в правоохранительных и политических кругах около месяца назад у Чернышова были проведены обыски.
- На этой неделе Чернышов находился за границей, в его пресс-службе заявили, что у него "плановая командировка в странах Европейского Союза". 21 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Чернышов находится в зарубежной командировке, после завершения которой он должен вернуться.
- В субботу нардеп Ярослав Железняк сообщил, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение Чернышову явиться для вручения подозрения 23 июня. Это подтвердил источник УП.
- По информации источников УП, семья Чернышова в эти дни выехала из Украины.
- Источники ZN.UA и УП сообщили, что бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич планирует провести встречу с Чернышовым и попытается убедить его вернуться в Украину в озвученные президентом сроки.
- 22 июня вице-премьер сообщил, что вернулся в Украину из командировки и 23 июня возвращается к работе в Кабмине. 23 июня он пришел в НАБУ.