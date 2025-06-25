Чернишов попросив перенести обрання запобіжного, бо зайнятий. Засідання суду відклали

Віцепрем’єр – міністр національної єдності Олексій Чернишов. Фото з його сторінки в Facebook

Віцепрем’єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов, якому інкримінують зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди, попросив перенести засідання суду з обрання йому запобіжного заходу, заплановане на 25 червня, аргументуючи це своєю зайнятістю в Кабміні. Суд переніс засідання на 27 червня.

Джерело: Чернишов в Facebook, речниця ВАКС Олеся Чемерис в коментарі "Українській правді", пресслужба ВАКС

Пряма мова віцепрем’єра: "Враховуючи, що середа – це плановий день засідання Кабінету міністрів та урядової наради, що передбачає мою особисту участь, вчора подав клопотання про перенесення судового засідання, яке було призначене на цю середу, 25 червня".

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Деталі: Він висловив сподівання що це клопотання задовольнлять і що дату та час судового засідання погодять "завчасно з усіма сторонами справи".

Чернишов запевняє, що продовжить бути "максимально відкритим".

Він також додав, що проінформував читачів його сторінки в соцмережі про подане клопоання, щоб "не було надто гучних заголовків".

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У судове засідання 25 червня Чернишов не з’явився, його адвокати клопотали про перенесення розгляду обрання запобіжного заходу.

фото УП

Доповнено: Речниця ВАКС Олеся Чемерис повідомила УП, що засідання щодо обрання запобіжного заходу відбудеться 26 червня.

Пізніше пресслужба ВАКС офіційно повідомила, що засідання суду переноситься ще раз.

"Повідомляємо, що розгляд клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо застосування запобіжного заходу стосовно віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності відбудеться 27 червня 2025 року о 09:00. Судове засідання проходитиме за адресою: проспект Берестейський, 41, зал судових засідань № 5", – йдеться в повідомленні.

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