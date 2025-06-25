Чернишов попросив перенести обрання запобіжного, бо зайнятий. Засідання суду відклали
Віцепрем’єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов, якому інкримінують зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди, попросив перенести засідання суду з обрання йому запобіжного заходу, заплановане на 25 червня, аргументуючи це своєю зайнятістю в Кабміні. Суд переніс засідання на 27 червня.
Джерело: Чернишов в Facebook, речниця ВАКС Олеся Чемерис в коментарі "Українській правді", пресслужба ВАКС
Пряма мова віцепрем’єра: "Враховуючи, що середа – це плановий день засідання Кабінету міністрів та урядової наради, що передбачає мою особисту участь, вчора подав клопотання про перенесення судового засідання, яке було призначене на цю середу, 25 червня".
Деталі: Він висловив сподівання що це клопотання задовольнлять і що дату та час судового засідання погодять "завчасно з усіма сторонами справи".
Чернишов запевняє, що продовжить бути "максимально відкритим".
Він також додав, що проінформував читачів його сторінки в соцмережі про подане клопоання, щоб "не було надто гучних заголовків".
У судове засідання 25 червня Чернишов не з’явився, його адвокати клопотали про перенесення розгляду обрання запобіжного заходу.
Доповнено: Речниця ВАКС Олеся Чемерис повідомила УП, що засідання щодо обрання запобіжного заходу відбудеться 26 червня.
Пізніше пресслужба ВАКС офіційно повідомила, що засідання суду переноситься ще раз.
"Повідомляємо, що розгляд клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо застосування запобіжного заходу стосовно віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності відбудеться 27 червня 2025 року о 09:00. Судове засідання проходитиме за адресою: проспект Берестейський, 41, зал судових засідань № 5", – йдеться в повідомленні.
Знати більше: Коло президента. Нові подробиці корупційної справи, в якій фігурує віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд 25 червня обиратиме запобіжний захід віцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову, якому інкримінують зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди. За даними "Укрінформу", САП проситиме суд призначити заставу.
- 13 червня НАБУ і САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків. Антикорупційні органи повідомили про підозру 5 фігурантам, серед яких двоє осіб, пов’язаних із Чернишовим, – колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін та колишній радник міністра Максим Горбатюк. За інформацією УП у правоохоронних та політичних колах, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки.
- Чернишов минулого тижня перебував за кордоном, у пресслужбі заявили, що у нього "планове відрядження в країнах Європейського Союзу". 21 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, після завершення якого він має повернутися.
- 21 червня нардеп Ярослав Железняк повідомив, що 19 червня НАБУ і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення Чернишову явитися для вручення підозри 23 червня. Це підтвердило і джерело УП.
- За даними джерел УП, родина Чернишова днями виїхала з України.
- 22 червня віцепрем’єр повідомив, що повернувся в Україну з відрядження й 23 червня повертається до роботи в Кабміні. 23 червня він прийшов у НАБУ, де йому оголосили підозру.