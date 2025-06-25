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Чернышов попросил перенести избрание меры пресечения, потому что занят. Заседание суда отложили

Ирина БалачукСреда, 25 июня 2025, 14:45
Чернышов попросил перенести избрание меры пресечения, потому что занят. Заседание суда отложили
Вице-премьер – министр национального единства Алексей Чернышов. Фото с его страницы в Facebook

Вице-премьер-министр национального единства Алексей Чернышов, которому инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение неправомерной выгоды, попросил перенести заседание суда по избранию ему меры пресечения, запланированное на 25 июня, аргументируя это своей занятостью в Кабмине. Суд перенес заседание на 27 июня.

Источник: Чернышов в Facebook, пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии "Украинской правде", пресс-служба ВАКС

Прямая речь вице-премьера: "Учитывая, что среда – это плановый день заседания Кабинета министров и правительственного совещания, что предусматривает мое личное участие, вчера подал ходатайство о переносе судебного заседания, которое было назначено на эту среду, 25 июня".

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Детали: Он выразил надежду, что это ходатайство удовлетворят и что дату и время судебного заседания согласуют "заблаговременно со всеми сторонами дела".

Чернышов уверяет, что продолжит быть "максимально открытым".

Он также добавил, что проинформировал читателей его страницы в соцсети о поданном ходатайстве, чтобы "не было слишком громких заголовков".

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В судебное заседание 25 июня Чернышов не явился, его адвокаты ходатайствовали о переносе рассмотрения избрания меры пресечения. 

 
Фото УП

Дополнено: Пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис сообщила УП, что заседание по избранию меры пресечения Чернышову состоится 26 июня.

Позже пресс-служба ВАКС официально сообщила, что заседание суда переносится еще раз.

"Сообщаем, что рассмотрение ходатайства прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры по применению меры пресечения в отношении вице-премьер-министра - министра национального единства состоится 27 июня 2025 года в 09:00. Судебное заседание будет проходить по адресу: проспект Берестейский, 41, зал судебных заседаний № 5", - говорится в сообщении.

Знать больше: Круг президента. Новые подробности коррупционного дела, в котором фигурирует вице-премьер-министр Алексей Чернышов

Предыстория: 

  • Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд 25 июня будет избирать меру пресечения вице-премьеру-министру национального единства Алексею Чернышову, которому инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение неправомерной выгоды. По данным "Укринформа", САП будет просить суд назначить залог.
  • 13 июня НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков. Антикоррупционные органы сообщили о подозрении 5 фигурантам, среди которых два человека, связанные с Чернышовым,  бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк. По информации УП в правоохранительных и политических кругах около месяца назад у Чернышова были проведены обыски.
  • На прошлой неделе Чернышов находился за границей, в его пресс-службе заявили, что у него "плановая командировка в странах Европейского Союза". 21 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Чернышов находится в зарубежной командировке, после завершения которой он должен вернуться.
  • 21 июня нардеп Ярослав Железняк сообщил, что 19 июня НАБУ и САП направили секретариату Кабмина приглашение Чернышову явиться для вручения подозрения 23 июня. Это подтвердил и источник УП.
  • По информации источников УП, семья Чернышова в эти дни выехала из Украины.
  • 22 июня вице-премьер сообщил, что вернулся в Украину из командировки и 23 июня возвращается к работе в Кабмине. 23 июня он пришел в НАБУ, где ему сообщили о подозрении. 

Чернышев Алексейсуд
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