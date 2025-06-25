Чернышов попросил перенести избрание меры пресечения, потому что занят. Заседание суда отложили

Вице-премьер – министр национального единства Алексей Чернышов. Фото с его страницы в Facebook

Вице-премьер-министр национального единства Алексей Чернышов, которому инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение неправомерной выгоды, попросил перенести заседание суда по избранию ему меры пресечения, запланированное на 25 июня, аргументируя это своей занятостью в Кабмине. Суд перенес заседание на 27 июня.

Источник: Чернышов в Facebook, пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии "Украинской правде", пресс-служба ВАКС

Прямая речь вице-премьера: "Учитывая, что среда – это плановый день заседания Кабинета министров и правительственного совещания, что предусматривает мое личное участие, вчера подал ходатайство о переносе судебного заседания, которое было назначено на эту среду, 25 июня".

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Детали: Он выразил надежду, что это ходатайство удовлетворят и что дату и время судебного заседания согласуют "заблаговременно со всеми сторонами дела".

Чернышов уверяет, что продолжит быть "максимально открытым".

Он также добавил, что проинформировал читателей его страницы в соцсети о поданном ходатайстве, чтобы "не было слишком громких заголовков".

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В судебное заседание 25 июня Чернышов не явился, его адвокаты ходатайствовали о переносе рассмотрения избрания меры пресечения.

Фото УП

Дополнено: Пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис сообщила УП, что заседание по избранию меры пресечения Чернышову состоится 26 июня.

Позже пресс-служба ВАКС официально сообщила, что заседание суда переносится еще раз.

"Сообщаем, что рассмотрение ходатайства прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры по применению меры пресечения в отношении вице-премьер-министра - министра национального единства состоится 27 июня 2025 года в 09:00. Судебное заседание будет проходить по адресу: проспект Берестейский, 41, зал судебных заседаний № 5", - говорится в сообщении.

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