Шмыгаль показал заявление об отставке
Премьер-министр Денис Шмыгаль подал заявление об отставке.
Источник: заявление, обнародованное в официальном Telegram премьера
Прямая речь: "Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые держат фронт и берегут Украину! Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие! Спасибо всей команде за неутомимый труд для нашего государства!".
Напомним: Отставка премьера автоматически влечет за собой увольнение всего правительства. Статья 10 закона о режиме военного положения содержит норму о невозможности прекращения полномочий Кабинета министров во время военного положения.
Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский провел совещание с вице-премьерами Юлией Свириденко и Михаилом Федоровым, на котором были определены задачи для Кабинета министров на ближайшие полгода.
Предыстория:
- 14 июля президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.
- По данным источников УП, назначение нового состава Кабинета министров в Верховной Раде планируется на 17 июля, на следующий день после голосования об отставке.
- По словам источников УП, вместо Свириденко руководить Министерством экономики планируют назначить действующего первого заместителя министра Алексея Соболева. О других планируемых кадровых изменениях читайте здесь.
- Глава государства сообщил, что рассматривает нынешнего министра обороны Рустема Умерова на должность посла Украины в Соединенных Штатах. На фоне слухов, кто может заменить Умерова, Зеленский заявил, что опыт премьер-министра Дениса Шмыгаля будет полезным на позиции министра обороны.
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