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Шмыгаль показал заявление об отставке

Валентина РоманенкоВторник, 15 июля 2025, 15:39
Шмыгаль показал заявление об отставке
Денис Шмыгаль. фото из Facebook чиновника

Премьер-министр Денис Шмыгаль подал заявление об отставке.

Источник: заявление, обнародованное в официальном Telegram премьера

 

Прямая речь: "Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые держат фронт и берегут Украину! Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие! Спасибо всей команде за неутомимый труд для нашего государства!".

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Напомним: Отставка премьера автоматически влечет за собой увольнение всего правительства. Статья 10 закона о режиме военного положения содержит норму о невозможности прекращения полномочий Кабинета министров во время военного положения. 

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский провел совещание с вице-премьерами Юлией Свириденко и Михаилом Федоровым, на котором были определены задачи для Кабинета министров на ближайшие полгода.

Предыстория:

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  • 14 июля президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.
  • По данным источников УП, назначение нового состава Кабинета министров в Верховной Раде планируется на 17 июля, на следующий день после голосования об отставке.
  • По словам источников УП, вместо Свириденко руководить Министерством экономики планируют назначить действующего первого заместителя министра Алексея Соболева. О других планируемых кадровых изменениях читайте здесь.
  • Глава государства сообщил, что рассматривает нынешнего министра обороны Рустема Умерова на должность посла Украины в Соединенных Штатах. На фоне слухов, кто может заменить Умерова, Зеленский заявил, что опыт премьер-министра Дениса Шмыгаля будет полезным на позиции министра обороны.

Знать больше: Премьер в правительственном "Квартале". Сможет ли Свириденко заменить Шмыгаля

ШмыгальКабинет министров
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