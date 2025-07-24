Нардепи подали на реєстрацію проєкт закону щодо збереження незалежності САП і НАБУ
Група народних депутатів подали на реєстрацію законопроєкт, який передбачає скасування усіх норм щодо НАБУ і САП, які були у законі №12414.
Джерело: нардеп Ярослав Железняк в Telegram та в коментарі "Українській правді"
Пряма мова депутата: "Так, ми вже подали на реєстрацію закон про скасування всіх норм щодо ліквідації НАБУ та САП. Скоро буде на сайті Ради. 48 народних депутатів від Голосу, Слуги, ЄС та навіть Батьківщини підписали його. Що там? Повна відміна всіх норм, які стосувалися НАБУ та САП у злочинному 12414".
Деталі: Він уточнив, що йдеться про той законопроєкт, про який напередодні писала нардепка Інна Совсун, але додав, що над ним працювали низка депутатів.
За словами Железняка, зазвичай реєстрація документа забирає кілька годин, тож уже до кінця дня він має бути на сайті Ради.
Якщо законопроєкт розглядають за звичайною процедурою, то він може потрапити у сесійну залу не раніше, ніж через 7 днів. Однак Железняк нагадав, що проєкти законів можуть розглядати і раніше за процедурою ad hok (Стаття 50 регламенту ВР – Рішення про одноразове відхилення (ad hoc) від процедур, передбачених регламентом ВР.)
Коли саме може зібратися парламент, він сказати не зміг, зазначивши, що після того скандального голосування "депутатів відпустили у відрядження".
"Якихось дат ні я, ні хтось інший зараз назвати не можемо. Але скажу так – ми зберемось швидко, а от як зберуться "слуги", спрогнозувати важко", – сказав Железняк.
Він додав що депутати також чекають обіцяний президентом законопроєкт.
"Також чекаємо закон від президента – перевіримо у кого текст буде кращий. Може, він там ще реформи запропонує. Але, якщо справді влада хоче виправити помилку – ось вам закон. Далі ваш хід", – підсумував Железняк.
Знати більше: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ
Передісторія:
- Співробітники СБУ та ОГП провели щонайменше 70 обшуків у 15 співробітників Національного бюро розслідувань у різних областях України 21 липня. У НАБУ повідомляли, що силовики не мали судових ухвал на проведення обшуків.
- Детективам НАБУ інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією, корупцію в інтересах олігархів. Водночас активізувалося Державне бюро розслідувань із матеріалами про ДТП кількарічної давнини за участі співробітників НАБУ.
- 22 липня Верховна Рада ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. В
- Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, який фактично знищує незалежність НАБУ і САП. Однак увечері 22 липня президент підписав документ.
- У багатьох містах України відбулися акції протесту після ухвалення цієї законодавчої ініціативи.
- Після цього Зеленський пообіцяв внести у Верховну Раду законопроєкт, який забезпечить "силу системі правопорядку" та збереже "всі норми для незалежності антикорупційних інституцій".