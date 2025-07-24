Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нардепи подали на реєстрацію проєкт закону щодо збереження незалежності САП і НАБУ

Ірина БалачукЧетвер, 24 липня 2025, 12:51
Нардепи подали на реєстрацію проєкт закону щодо збереження незалежності САП і НАБУ
Люди на акції протесту проти прийняття закону №12414. Фото УП

Група народних депутатів подали на реєстрацію законопроєкт, який передбачає скасування усіх норм щодо НАБУ і САП, які були у законі №12414.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк в Telegram та в коментарі "Українській правді"

Пряма мова депутата: "Так, ми вже подали на реєстрацію закон про скасування всіх норм щодо ліквідації НАБУ та САП. Скоро буде на сайті Ради. 48 народних депутатів від Голосу, Слуги, ЄС та навіть Батьківщини підписали його. Що там? Повна відміна всіх норм, які стосувалися НАБУ та САП у злочинному 12414".

Реклама:

Деталі: Він уточнив, що йдеться про той законопроєкт, про який напередодні писала нардепка Інна Совсун, але додав, що над ним працювали низка депутатів.

За словами Железняка, зазвичай реєстрація документа забирає кілька годин, тож уже до кінця дня він має бути на сайті Ради.

Якщо законопроєкт розглядають за звичайною процедурою, то він може потрапити у сесійну залу не раніше, ніж через 7 днів. Однак Железняк нагадав, що проєкти законів можуть розглядати і раніше за процедурою ad hok (Стаття 50 регламенту ВР – Рішення про одноразове відхилення (ad hoc) від процедур, передбачених регламентом ВР.)

РЕКЛАМА:

Коли саме може зібратися парламент, він сказати не зміг, зазначивши, що після того скандального голосування "депутатів відпустили у відрядження".

"Якихось дат ні я, ні хтось інший зараз назвати не можемо. Але скажу так – ми зберемось швидко, а от як зберуться "слуги", спрогнозувати важко", – сказав Железняк.

Він додав що депутати також чекають обіцяний президентом законопроєкт.

"Також чекаємо закон від президента – перевіримо у кого текст буде кращий. Може, він там ще реформи запропонує. Але, якщо справді влада хоче виправити помилку – ось вам закон. Далі ваш хід", – підсумував Железняк.

Знати більше: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ

Передісторія:

законодавствоВерховна РадаНАБУАнтикорупційна прокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Мерц і Макрон мають намір обговорити з Зеленським антикорупційні кроки України
відео, фото, ОновленоРосія вдарила КАБами по центру Харкова: 25 постраждалих
ОновленоУ Росії розбився пасажирський літак: ніхто не вижив
ЄБРР, який фінансує проєкти в Україні, вийшов із заявою через закон про НАБУ і САП
Сенатори США застерегли Україну від підриву антикорупційного прогресу
фото, оновленоРосіяни масовано атакували Одесу: горів Привоз та житлові будинки, постраждали чотири людини
Усі новини...
законодавство
Закони без цілей – політика без результатів. Як закони можуть повернути контроль над економікою
Зеленський пообіцяв закон, який забезпечить "незалежність антикорупційних інституцій"
Зеленський зібрав антикорупційників і силовий блок – показав спільне фото і заявив про конструктив
Останні новини
13:07
Зеленський розповів прем'єру Британії про підготовку закону щодо НАБУ і САП
13:01
Росіяни били по залізничному рухомому складу, щоб заблокувати доступ до портів Одеси
12:54
Трамп підписав AI Action Plan для прискорення розвитку штучного інтелекту
12:51
Нардепи подали на реєстрацію проєкт закону щодо збереження незалежності САП і НАБУ
12:34
Мерц і Макрон мають намір обговорити з Зеленським антикорупційні кроки України
12:27
відеоУкраїнська чемпіонка світу з фехтування відмовилася від фото з росіянином на нагородженні
12:14
Вчені підрахували, скільки дерев щороку гине внаслідок прямого влучання блискавок
12:13
РФ зупинила експорт нафти з Казахстану через Чорне море
12:00
ППО знешкодила 90 ворожих дронів та ракету, 13 БпЛА і три крилаті "Іскандери" влучили
11:58
У МЗС Німеччини стримано ставляться до передачі Україні ракет Taurus
Усі новини...
Реклама:
Реклама: