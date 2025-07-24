Нардепы подали на регистрацию проект закона о сохранении независимости САП и НАБУ

Группа народных депутатов подала на регистрацию законопроект, который предусматривает отмену всех норм относительно НАБУ и САП, которые были в законе №12414.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram и в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь депутата: "Да, мы уже подали на регистрацию закон об отмене всех норм, касающихся ликвидации НАБУ и САП. Скоро он будет на сайте Рады. 48 народных депутатов от Голоса, Слуги, ЕС и даже Батькивщины подписали его. Что там? Полная отмена всех норм, которые касались НАБУ и САП в преступном 12414".

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Детали: Он уточнил, что речь идет о том законопроекте, о котором накануне писала нардеп Инна Совсун, но добавил, что над ним работали ряд депутатов.

По словам Железняка, обычно регистрация документа занимает несколько часов, поэтому уже к концу дня он должен быть на сайте Рады.

Если законопроект рассматривают по обычной процедуре, то он может попасть в сессионный зал не ранее, чем через 7 дней. Однако Железняк напомнил, что проекты законов могут рассматривать и раньше по процедуре ad hok (Статья 50 регламента ВР – Решение об одноразовом отклонении (ad hoc) от процедур, предусмотренных регламентом ВР).

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Когда именно может собраться парламент, он сказать не смог, отметив, что после того скандального голосования "депутатов отпустили в командировку".

"Ни я, ни кто-либо другой сейчас не может назвать каких-либо дат. Но я скажу так – мы соберемся быстро, а вот как соберутся "слуги", предсказать трудно", – сказал Железняк.

Он добавил, что депутаты также ждут обещанный президентом законопроект.

"Также ждем закон от президента – проверим, у кого текст будет лучше. Может, он там еще реформы предложит. Но, если действительно власть хочет исправить ошибку – вот вам закон. Дальше ваш ход", – подытожил Железняк.

Позже нардеп Ирина Геращенко опубликовала список тех, кто поддержал новый законопроект.

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