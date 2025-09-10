Пропаганда РФ намагається перекласти вину на Україну за дрони над Польщею – ЦПД

Центр протидії дезінформації попередив, що російська пропаганда намагається зняти з себе відповідальність за заліт російських дронів на територію Польщі і перекласти вину на Україну.

Джерело: ЦПД у Telegram

Деталі: За даними ЦПД, пропагандистські ресурси РФ вже розпочали дезінформаційну кампанію, поширюючи повідомлення, начебто цей інцидент є "свідомою провокацією України та частини європейських еліт" з метою втягнути НАТО в пряму конфронтацію з Росією.

Також росіяни поширюють дезінформацію, що нібито це Україна скерувала російські БпЛА на територію Польщі засобами РЕБ.

"Подібні заяви не відповідають дійсності та є типовим прийомом російської пропаганди, яким вона намагається виправдовувати всі свої злочини проти цивільного населення України", - говориться у повідомленні.

Раніше президент Володимир Зеленський відреагував на порушення повітряного простору Польщі безпілотниками вночі та заявив, що це вкрай небезпечний прецедент для Європи.

