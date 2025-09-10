Усі розділи
Пропаганда РФ намагається перекласти вину на Україну за дрони над Польщею – ЦПД

Станіслав ПогоріловСереда, 10 вересня 2025, 10:42
Пропаганда РФ намагається перекласти вину на Україну за дрони над Польщею – ЦПД
фото: getty Images

Центр протидії дезінформації попередив, що російська пропаганда намагається зняти з себе відповідальність за заліт російських дронів на територію Польщі і перекласти вину на Україну.

Джерело: ЦПД у Telegram

Деталі: За даними ЦПД, пропагандистські ресурси РФ вже розпочали дезінформаційну кампанію, поширюючи повідомлення, начебто цей інцидент є "свідомою провокацією України та частини європейських еліт" з метою втягнути НАТО в пряму конфронтацію з Росією.

Також росіяни поширюють дезінформацію, що нібито це Україна скерувала російські БпЛА на територію Польщі засобами РЕБ.

"Подібні заяви не відповідають дійсності та є типовим прийомом російської пропаганди, яким вона намагається виправдовувати всі свої злочини проти цивільного населення України", - говориться у повідомленні.

Раніше президент Володимир Зеленський відреагував на порушення повітряного простору Польщі безпілотниками вночі та заявив, що це вкрай небезпечний прецедент для Європи.

Передісторія:

  • Близько 01:30 ночі 10 вересня Повітряні сили України повідомляли про ймовірний заліт російських ударних безпілотників у повітряний простір Польщі. 
  • Через імовірне вторгнення дронів у польський повітряний простір Польща закрила низку аеропортів.
  • В офіційних повідомленнях для авіаторів NOTAM зазначено, що аеропорти закрито "внаслідок незапланованої військової активності в рамках забезпечення безпеки держави".
  • Оперативне командування Збройних Сил Польщі офіційно підтвердило порушення повітряного простору країни та закликало людей до завершення військової операції залишатися вдома. Повідомлялося, що в повітря піднімали не тільки польські винищувачі, а й літаки інших країн-союзників. Крім того, у стан найвищої готовності привели наземні сили ППО.
  • Конгресмен-республіканець і член комітету Палати представників США зі збройних сил Джо Вілсон заявив, що російські ударні дрони вторглися в повітряний простір Польщі. Політик наголосив, що такі дії є безпосередньою атакою на союзника по НАТО.

