Пропаганда РФ пытается переложить вину на Украину за дроны над Польшей – ЦПД

Станислав ПогориловСреда, 10 сентября 2025, 10:42
фото: getty Images

Центр противодействия дезинформации предупредил, что российская пропаганда пытается снять с себя ответственность за залету российских дронов на территорию Польши и переложить вину на Украину.

Источник: ЦПД в Telegram

Детали: По данным ЦПД, пропагандистские ресурсы РФ уже начали дезинформационную кампанию, распространяя сообщения, будто бы этот инцидент является "сознательной провокацией Украины и части европейских элит" с целью втянуть НАТО в прямую конфронтацию с Россией.

Также россияне распространяют дезинформацию, что якобы это Украина направила российские БПЛА на территорию Польши средствами РЭБ.

"Подобные заявления не соответствуют действительности и являются типичным приемом российской пропаганды, которым она пытается оправдывать все свои преступления против гражданского населения Украины", — говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши беспилотниками ночью и заявил, что это крайне опасный прецедент для Европы.

Предыстория:

  • Около 01:30 ночи 10 сентября Воздушные силы Украины сообщали о вероятном залете российских ударных беспилотников в воздушное пространство Польши.
  • Из-за вероятного вторжения дронов в польское воздушное пространство Польша закрыла ряд аэропортов.
  • В официальных сообщениях для авиаторов NOTAM указано, что аэропорты закрыты "в результате незапланированной военной активности в рамках обеспечения безопасности государства".
  • Оперативное командование Вооруженных Сил Польши официально подтвердило нарушение воздушного пространства страны и призвало людей до завершения военной операции оставаться дома. Сообщалось, что в воздух были подняты не только польские истребители, но и самолеты других стран-союзников. Кроме того, в состояние наивысшей готовности были приведены наземные силы ПВО.
  • Конгрессмен-республиканец и член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джо Уилсон заявил, что российские ударные дроны вторглись в воздушное пространство Польши. Политик подчеркнул, что такие действия являются непосредственной атакой на союзника по НАТО.

