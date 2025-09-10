Пропаганда РФ пытается переложить вину на Украину за дроны над Польшей – ЦПД

Центр противодействия дезинформации предупредил, что российская пропаганда пытается снять с себя ответственность за залету российских дронов на территорию Польши и переложить вину на Украину.

Источник: ЦПД в Telegram

Детали: По данным ЦПД, пропагандистские ресурсы РФ уже начали дезинформационную кампанию, распространяя сообщения, будто бы этот инцидент является "сознательной провокацией Украины и части европейских элит" с целью втянуть НАТО в прямую конфронтацию с Россией.

Также россияне распространяют дезинформацию, что якобы это Украина направила российские БПЛА на территорию Польши средствами РЭБ.

"Подобные заявления не соответствуют действительности и являются типичным приемом российской пропаганды, которым она пытается оправдывать все свои преступления против гражданского населения Украины", — говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши беспилотниками ночью и заявил, что это крайне опасный прецедент для Европы.

Предыстория: