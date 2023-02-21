Федоров, Шевченко, Усик, Свитолина. Как на самом деле работает United24

United24 – не є звичним волонтерським проєктом на кшталт фонду Сергія Притули чи "Повернись живим".



Це фандрейзингова платформа, яка орієнтована на іноземних донорів. Ініціатором United24 був президент Володимир Зеленський.

Курувати проєкт Зеленський доручив Міністерству цифрової трансформації.

"У перші місяці великої війни багато людей у всьому світі запитували, як допомогти Україні. Для українців все зрозуміло – є фонди, які працюють ще з 2014 року, які вміють акумулювати допомогу та ефективно її використовувати. Але не було української платформи, яка б орієнтувалася на іноземців", – пояснює ідею платформи віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тому виникла ідея зосередити увагу й ресурси всього світу для того, щоб перенаправляти їх на нагальні потреби, які у нас є тут. Наголошу, йдеться не лише про гроші, а й про увагу до нашої країни. Так і з'явився United24", – додає Федоров.

У платформи є три напрямки: оборона, медична допомога та відбудова.

Кошти, які збирає United24, надходять на рахунки Нацбанку та закріплені за профільними міністерствами: Міністерством оборони, Міністерством охорони здоров'я та Міністерством інфраструктури.

Для привернення уваги донорів за кордоном United24 активно залучає відомих амбасадорів.

Брендфейсами платформи вже стали: футболіст, колишній тренер збірної України Андрій Шевченко, боксер Олександр Усик, тенісистка Еліна Світоліна.

Також до проєкту долучилися світові зірки: Барбра Стрейзанд, Марк Гемілл, Лієв Шрайбер, гурт "Imagine Dragons", астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер та інші.

Цікаво, що амбасадори не лише рекламують фандрейзингову ініціативу Зеленського, але й відповідають за окремі збори.

Наприклад, Тімоті Снайдер зібрав понад 1,2 мільйона доларів на "Ловця шахедів", Марк Гемілл долучився до збору на "Армію дронів", Шевченко збирає кошти на відбудову стадіону в Ірпені, Світоліна й Усик опікуються відбудовою окремих будинків у Київській області.

"Українська правда" вже зробила матеріали про те, як працюють "Повернись живим" та фонд "Сергія Притули".

Цього разу ми з'ясовували, як функціонує United24. УП цікавило, як витрачаються зібрані кошти, де можна відстежити звітність проєкту, хто несе відповідальність за закупівлі.

Впродовж одного робочого дня ми завітали до міністра Федорова, разом з Еліною Світоліною та французьким кінорежисером Мішелем Азанавічусем побували в Ірпені та Бучі, поговорили про збори з Андрієм Шевченком та Олександром Усиком, а також поспілкувалися про деталі роботи United24 з координаторкою проєкту Ярославою Гресь.

Роман Кравець, УП