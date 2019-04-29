Прошедшие президентские выборы отметились не только победой на них "внесистемного не-политика" Зеленского и проигрышем "старых политиков".

Они также зафиксировали целый ряд важнейших опорных пунктов, которые будут определять развитие нашей страны не только на ближне- и среднесрочную, но и на дальнесрочную перспективу.

Обозначу важнейшие, на мой взгляд, из них.

1. Под аккомпанемент многомесячной громкой агитационной войны кандидатов в президенты новая, относительно тихая революция произошла на избирательных участках.

Этот "электоральный Майдан" стал протестом против существующих политических элит. Протест нашёл свое выражение в поддержке внесистемного кандидата.

То, что Майдан прошёл сейчас и именно в такой форме – удачное стечение двух факторов.

Во-первых, возросшая зрелость гражданского общества, которая сделала возможным выражение массового общественного протеста ещё более мирным способом, чем уличные мирные акции.

Во-вторых, страна и её экономика прошли пик кризиса в 2014-2015 годах. Что сделало возможным сформулировать и реализовать запрос на новые элиты.

Поскольку все революции в Украине, включая Майданы 2004 и 2013-2014 годов, происходили на этапе роста – и экономического в том числе. Поднятие планки требований общества к власти, всегда происходит, когда стране уже удалось оттолкнуться от дна.

2. То, что в воюющей стране выборы прошли демократично и конкурентно, без фальсификаций и массовых протестов, снова-таки свидетельствует о высокой степени зрелости гражданского общества.

А также о способности нынешней власти, в том числе, президента, принимающего непосредственное участие в избирательной гонке, гарантировать условия для проведения именно таких выборов.

В этом смысле правильно будет назвать главным победителем выборов украинское государство, которое продемонстрировало институциональную способность провести цивилизованную смену власти в условиях войны.

Маркером этой способности также явилось то, что действующий президент Порошенко после своего проигрыша признал поражение и передаёт власть победившему сопернику.

Широко разогнанная в информпространстве (особенно перед первым туром) угроза массового подкупа избирателей стала одним из главных инструментов информационной войны.

Главными спикерами, которые разгоняли эту тему, выступили руководство МВД и лично министр Арсен Аваков. Но в итоге сам же министр и признал, что нарушений, которые могли бы повлиять на результат, на выборах не произошло. О том же заявили и многочисленные международные наблюдатели. Таким образом, все точки над "i" были расставлены.

Реклама:

Однако остаётся вопрос о "целевом использовании" правоохранительных органов во время выборов. Поскольку во время кампании глава МВД использовал правоохранительную систему в собственных политических целях.

Претендуя на роль арбитра выборов, на самом деле он информационно оппонировал президенту Порошенко. И в то же время перманентно подыгрывал его противникам – то Юлии Тимошенко, то Владимиру Зеленскому.

В результате есть риск возвращения к авторитарному управлению этим мощнейшим министерством и демонтаже признаков его реформы. А также возрождения в Украине "института" серых кардиналов. Которые могут иметь теневое влияние на нового лидера государства, особенно если тот проявит слабость позиций.

3. Как некогда жители Донбасса требовали услышать их, так на этих выборах свой приговор нежеланию штаба Порошенко услышать их вынесли жители Востока и Юга страны.

87,7% и 85,4% соответственно, отданные за оппонента действующего президента, стали категорическим протестом против игнорирования запросов жителей этих регионов кандидатом Порошенко и его командой.

Политконсультанты Порошенко, которые навязали ему патриотические идеологемы, глубоко ошиблись. Загнав своего кандидата в прокрустово ложе "армии, языка, веры", они фактически сожгли мосты с избирателями Востока и Юга, за которых Порошенко для победы можно и нужно было бороться.

В итоге – победа на втором туре была им получена только в одной-единственной Львовской области. То есть, сделав упор на такую идеологию, Порошенко, безусловно, смог бы без проблем возглавить облсовет Львовщины. Но его амбиции были гораздо выше.

4. Выходец с Днепропетровщины, Зеленский уже обозначил, что он этой ошибки уходящего президента не повторит. Заявив, что каждый день готов убеждать Донбасс в пользе сотрудничества с НАТО.

Впрочем, это пока только красиво упакованный пиар. Который является частным случаем, отражающим гораздо более глобальную и серьёзную проблему Зеленского. Эта проблема – полное отсутствие собственных смыслов, адекватных стратегий и продуманных серьёзных программ.

Поскольку на выборах вся кампания Зеленского представляла собой троллинг оппонента и даже самой президентской должности. Поднятая тема анализов и наркозависимости – тоже удачный способ опустить уровень дискуссии.

Даже дебаты на стадионе по содержанию таковыми не стали. Эффект словесной дуэли был достигнут за счёт обстрела оппонента заготовками в стиле КВНовского "домашнего задания".

А настоящие дебаты в телестудии, которые должны были стать содержательной полемикой между двумя кандидатами, а не очередным "хайпом", стали монологом Порошенко.

5. Следующий серьёзный вызов для нового президента – справедливое требование общества появления новых лиц в политике рискует разбиться о дефицит соответствующих подготовленных кадров в окружении Зеленского.

Представленный под занавес кампании список его команды вызывает серьёзные вопросы по поводу новизны заявленных в нём персонажей.

В частности, Руслан Рябошапка работал еще при правительстве Азарова. А фактически заменивший Зеленского после 21 апреля в публичном пространстве Дмитрий Разумков – был членом Партии регионов в период расцвета этой политсилы в 2006-2010 годах.

Александр Данилюк был советником ещё премьер-министра Еханурова (тот был премьером в 2005-2006 годах), а позднее – президента Януковича.

Журналистские расследования указывают на то, что в окружении "Слуги народа" уже есть и более токсичные персоны, связанные с различными олигархами.

Заимствования же людей из "системы" для внесистемного политика Зеленского очень рискованы в репутационном смысле.

Ему придётся очень непросто в кадровых назначениях найти выверенный баланс между профессионализмом новых назначенцев и соответствием последних запросу общества на новые лица во власти.

6. После феерического успеха краткосрочной и достаточно бюджетной кампании Зеленского уже все последующие выборы в Украине, начиная с осенних парламентских, обязательно будут проходить с широким использованием цифровых технологий.

Штаб Зеленского с их помощью реализовал тактику, направленную на то, чтобы реальный кандидат не омрачил свой телевизионный образ "слуги народа". Этот кейс войдет в учебники, поскольку демонстрирует новый уровень манипуляции массовым сознанием в цифровую эпоху.

Хотя не стоит впадать и в другую крайность, полагая, что традиционные политические технологии уйдут в небытие. Они по-прежнему будут играть большую роль.

Классический стиль ведения кампании с хождением кандидата в народ, живой агитацией на местах позволил тому же Порошенко стартовавшему в августе с 5-6% рейтинга, в итоге пройти во второй тур, нарастив рейтинг до 24,45%. Что выглядит как серьёзный успех, на старте кампании представлявшийся маловероятным.

Тем более, что до этих выборов выйти во второй тур действующему президенту удавалось только однажды – это сделал в 1999 году Леонид Кучма.

Предметно говорить о применении штабом этого кандидата админресурса в его пользу на этих выборах не приходится. Этот рост рейтинга стал возможен в первую очередь за счёт плотной и эффективной работы его структур на местах, агитаторов, которые постоянно общались с избирателями от имени президента.

И можно спрогнозировать, что эта системность работы структур на местах с избирателями будет востребована на парламентских выборах. Особенно с учётом того, что у Зеленского это направление абсолютно не развито.

Такая работа с избирателями на местах будет конкурентным преимуществом Порошенко и других кандидатов, имеющих развитые местные структуры.

7. Несмотря на упорную борьбу, все три наиболее рейтинговых кандидата использовали в качестве незыблемого постулата установку на проевропейский курс Украины.

То, что ведущие политики вынуждены идти в русле, проложенном в постмайданную пятилетку, очень красноречиво. Ведь еще не так давно выборы раскалывали Украину на два непримиримых лагеря – пророссийский и проевропейский.

Теперь этот идейный разлом преодолен.

Если Зеленский попробует отойти от прозападного курса, которым следует Украина после 2014 года, ему придётся столкнуться с серьёзнейшим сопротивлением со стороны и элит, и гражданского общества.

Андрей Миселюк, специально для УП

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.