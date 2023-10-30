Почему антикоррупционная реформа не заработает без реформы Нацпола

Історія з заступником голови Нацполу Дмитром Тишлеком про російський паспорт його дружини та проживання в елітному житлі партнера російського кримінального авторитета – найбільший зашквар поліції у повномасштабну війну.

На фоні цього закупівля правоохоронцями автомобілів е-класу чи навіть 1000 підозр у перший рік великої війни здаються легким непорозумінням.

Коли в посадовці одного з органів, якому підслідні корупційні правопорушення (так, поліція розслідує понад 85% злочинів за найбільш "популярними" корупційними статтями: 191, 364, 368, 369 ККУ), призначають людину з таким фактами невідповідності доходів та способу життя, постають серйозні питання до всієї системи поліції.

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Адже якби призначення в поліцію проходило за конкурсом, як до прикладу, в ДБР, куди Тишлек провалив навіть тестування на знання законодавства, таких би кадрів було менше.

Якби у Нацполі нарешті проводити перевірку на доброчесність, Тишлек би не зміг працювати навіть у районному відділі.

Більше того, якби перед новими призначеннями проводили чекліст на відповідність посаді, то знайшли б декількох сумнівно доброчесних поліцейських серед новопризначених керівників територіальних підрозділів.

Скандальний генерал

Із відкритих джерел ми промоніторили нового начальника Нацполіції в Київській області генерала Щадила. Він працює в правоохоронній системі ще з тих часів, коли поліція була міліцією – із 1997 року. та з 2013-го на керівних посадах в МВС.

До слова, вперше призначив Щадила керівником територіального органу поліції відомий переможець "конкурсу" Авакова – Сергій Князєв. У 2020 році Щадило отримав генеральське звання.

За даними YouControl, генерал є керівником Дніпропетровської територіальної організації ФСТ "Динамо". Про "ефективність" роботи Дніпропетровського осередку свідчить низка кримінальних проваджень та обшуків щодо підробки довідок для оформлення у подальшому дозволів та продаж незареєстрованої вогнепальної зброї.

У деклараціях попередніх років – декілька земельних ділянок, катер, три квартири, будинок та автомобіль.

Цікаво, що стрімко кар'єра Щадила почала розвиватися з 2013-2014 роках – тоді він отримував керівні посади в поліції. Одна з організацій, що входили до складу Громадської ради з питань люстрації при Мін'юсті опублікувала ТОП-50 посадовців, які повинні бути звільнені за люстрацією. Серед них і наш генерал.

Ексочільник Кам'янського відділу поліції у Дніпропетровській області Сергій Лукашов, який нині на фронті, заявив про "кришування" поліцейськими Щадила наркоторгівлі в місті. Пізніше СБУ підтвердила нейтралізацію наркоугруповання у Дніпрі, яке діяло "під дахом" місцевих правоохоронців.

Бенкети, розгін активістів та багата теща

Ще один поліцейський, який навряд чи пройшов би перевірку на доброчесність, – новопризначений керівник поліції у Чернігівській області Іван Іщенко. Його призначили на посаду також давнім класичним методом – ротацією з одного регіону в інший.

Традиційно – поліцейський користується трьома тещиними апартаментами площею 78-150 кв.м. На тещу Іщенка також оформлені будинок, два паркомісця та нежитлове приміщення. Такі дані з декларацій поліцейського за попередні роки.

Більш медійною стала кар'єра Івана Іщенка з 2 травня 2014 року, коли він з'явився на фото під час протистояння українських активістів Євромайдану та проросійських сил із Антимайдану. Тоді більшість бойовиків уникнули кримінальної відповідальності. ДБР у 2020 році під час розслідування злочинів, вчинених у звʼязку з масовими протестами у 2013-2014 роках, згадало про Іщенка, вимагавши доступу до його особової справи та документів. Очікувано, Іщенко пояснював, що був там, щоб затримувати "тітушків".

У 2017 році, коли в Одесі між поціновувачами "русского міра" та проукраїнськими представниками сталися сутички, поліція затримала 16 осіб, серед яких громадський активіст Сергій Стерненко. Після цього щодо Іщенка, який на той час був начальником Управління превентивної діяльності Нацполіції в Одеській області, розпочали службове розслідування, тимчасово відсторонивши його з посади.

Пізніше в 2017 р. поліцейський засвітився на відео, де поліцейські розганяли учасників протесту проти проституції. У 2021 році – новий зашквар – бенкет начальника Вінницького ГУНП Івана Іщенка з заступниками в дитячому таборі МВС ім. Рябчинської.

"Щось пішло не так" у поліції

Такі ротації керівників поліції з регіону в регіон із закриттям очей на всі їхні факапи – свідчення критичного стану кадрів поліції.

Та ж сім'я Мамонів із Харківщини. Всі троє братів ще на початку 2022 року були поліцейськими і разом із батьком перейшли на бік ворога та стали коригувальниками "Іскандеру" по кафе в с. Гроза. У результаті дій експоліцейських загинули 56 осіб.

Скільки таких "підсніжників" у рядах поліції зараз – не відомо. Адже зазвичай вони розкриваються на окупованих територіях і переходять першими на бік ворога.

Тому реформа поліції потрібна вже "на вчора". Нагадаю, згідно з Державною антикорупційною програмою, розробка законопроекту про конкурсний відбір на вищі посади в Нацпол мала стартувати вже із жовтня. Реформа правоохоронного блоку – вже не тільки 1 з 7 вимог Єврокомісії, а у переліку реформ у листі від Білого дому. Йдеться про запровадження "прозорої, заснованої на професійних досягненнях, системи кадрового відбору".

Що ми бачимо зараз? Затягування з боку МВС із розробкою законопроєкту про конкурс на вищі посади в поліції. На наш запит в МВС відповіли, що розпочнуть роботу не раніше грудня, а щодо участі в розробці законопроекту експертів та організацій – це питання "буде вивчено". Звісно, зручно і безпечно робити реформу і конкурс в Нацпол силами самої поліції та профільного міністерства.

Що має бути в реформі поліції? Перші кроки

Конкурс на голову Нацполу – прозорий і з залученням міжнародників.



До розробки законопроєкту про конкурсний відбір мають бути долучені незалежні експерти. Інакше поліція та МВС, які згідно з ДАП, є виконавцями цього заходу, розроблять зручні умови. Конкурсний відбір для керівника Нацполу – це і більша його незалежність в майбутньому.

Конкурси на керівників територіальних органів.



Це має припинити призначення "людей із системи", що зараз більше схоже на гру в футбол, коли відбувається безкінечна ротація начальників із однієї області в іншу.

Перевірка на доброчесність.



Її б не пройшов ні заступник голови Нацполу Тишлек, ні, ймовірно, описані вище поліцейські. Адже перевірка передбачає повний моніторинг, у тому числі за участю громадськості, способу поліцейського та близьких осіб, доходи, дотримання етичних норм та ін. за чеклістом. ДАП передбачено, що доброчесність визначатиметься як один із критеріїв, яким має відповідати поліцейський, який претендує і на вищу посаду.

Нагадаю про реформу Авакова та а-ля "конкурс" на керівника поліції, коли міністр обрав третього кандидата в рейтингу – Князєва. Такої реформи і такого конкурсу ми не можемо більше допустити.

Мартина Богуславець

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