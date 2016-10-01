Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США могут ввести дополнительные санкции против России

Суббота, 1 октября 2016, 00:36
США могут ввести дополнительные санкции против России

Среди возможных вариантов реагирования на российскую агрессию в Сирии и отказ Москвы продолжать мирный диалог администрация Белого дома рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ.

Это отметил во время брифинга в пятницу заместитель спикера Государственного департамента США Марк Тонер, передает Укринформ.

"Я не хочу вдаваться в гипотетическую дискуссию, могли бы это сделать (ввести санкции - ред.), или не могли. Лишь скажу, что существует много вариантов, и мы продолжаем рассматривать их все, они будут обсуждены и обдуманы. И санкции - тоже среди них", - констатировал представитель Госдепа.

При этом он подчеркнул, что американская сторона не ищет лишних поводов увеличить экономическое давление на Россию, поскольку существует целый ряд других возможностей договариваться. По его словам, в Вашингтоне настроены на поиск возможностей эффективного сотрудничества с Россией.

В свою очередь, подчеркнул Тонер, "санкции тоже могут быть очень эффективным инструментом". В этой связи он вспомнил пример Ирана, которого удалось вернуть за стол переговоров по его ядерной программе.

Темы: СШАсанкцииРосcияСирия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
США
Залужный рассказал Милли о наступлении и определенных успехах ВСУ 
США продолжают искать способ, как доставить украинское зерно миру – посол
Санкции против топ-чиновников РФ и двух приспешников Пригожина ввели США
Последние новости
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
13:16
Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну
13:16
В Херсоне сократили один из троллейбусных маршрутов из-за его постоянных обстрелов РФм
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину — FT
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
Все новости...
Реклама: