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Белоруссия повысила стоимость на транзит нефти для РФ

Воскресенье, 2 октября 2016, 05:26

Белоруссия повысила тарифы на транспортировку российской нефти через свою территорию.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии, опубликованное 1 октября.

 Согласно новому постановлению, стоимость транзита с 11 октября повысится для России в среднем в 1,5 раза.

Из документа следует, что транспортировка нефти по трубопроводу Унеча (Высокое) - Адамова Застава устанавливается на уровне 400,98 руб. (до увеличения - 267,32 руб) за тонну без учета НДС.

Транспортировка тонны нефти по маршруту Унеча (Высокое) — Броды составит теперь 172,23 руб. (до увеличения 114,82 руб).

Стоимость транспортировки нефти на направлении Невель (Великие Луки) – Полоцк — Высокое возрастет до 48,47 руб. за тонну (до увеличения 32,31 руб).

Темы: РосcияБеларусь
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