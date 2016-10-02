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Михалков хочет снять блокбастер об аннексии Крыма

Воскресенье, 2 октября 2016, 10:50

Российский режиссер Никита Михалков считает, что на основе некоторых личных историй крымчан, которые произошли во время так называемой "крымской весны", можно снять блокбастер.

Об этом он заявил журналистам в субботу в Крыму, сообщает российское агентство РИА Новости.

"Я разговаривал с несколькими людьми, не буду называть их имена, — это оглушительные личные истории того, что происходило здесь. Как это было, что происходило внутри. Как это воспринималось людьми, все подводные течения, проблемы, катастрофические сложности и опасности, которые были, — все это тянет на очень серьезную картину, на реальный, настоящий блокбастер", — сказал Михалков.

Режиссер подчеркнул, что рано или поздно фильм о "крымской весне" будет обязательно снят.

"Крымской весной" в России называют события 2014 года, в ходе которых Россия аннексировала украинский полуостров.

До 5 октября в оккупированном Крыму проходит первый Ялтинский международный кинофестиваль "Евразийский мост", в котором принимает участие Михалков.

Как известно, 31 августа 2015 года СБУ запретила въезд в Украину16 гражданам Российской Федерации – журналистам и деятелям культуры, среди которых Михалков.

Темы: КрымРосcиякультура
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