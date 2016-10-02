В РФ признали: модель роста экономики, привязанная к нефти, себя исчерпала

Старая модель экономического роста РФ, привязанная к ценам на нефть, себя исчерпала.

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на семинаре-совещании "Единой России", пишет ТАСС.

"Старая модель, основанная на не просто высоких, а на постоянно растущих ценах на нефть, и на росте потребления, росте потребительских кредитов. Новая модель должна быть инвестиционной", - отметила Набиуллина.

По прогнозу Банка России, положительный квартальный прирост ВВП ожидается во втором полугодии 2016 года, но в 2017 году темпы прироста ВВП будут невысокими - менее 1%.

В рисковом сценарии ЦБ РФ при заложенной цене на нефть в 25 долларов за баррель ВВП РФ может снизиться на 1-1,5% в следующем году.

При этом Набиуллина отметила, что "катастрофы" в российской экономике в случае низких цен на нефть не произойдет.

Как известно, ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев завяил, что негативные тенденции в экономике России к концу года себя исчерпают, а в начале будущего года будет небольшой рост ВВП.