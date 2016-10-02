В РФ проведут тренировку по гражданской обороне: привлекут 40 млн человек

На следующей неделе МЧС РФ проведет всероссийскую тренировку по гражданской обороне, которая охватит более 40 млн человек.

Об этом сообщил директор Департамента гражданской защиты МЧС Олег Мануйло, пишет "Интерфакс".

Тренировка пройдет с 4 по 7 октября, участие в нем примут более 200 тыс. специалистов аварийно-спасательных формирований, около 50 тыс. единиц техники.

Согласно сообщению, в ходе тренировки будут отработаны оповещения, действия по эвакуации, выдачи средств индивидуальной защиты, развертывание санитарно-обмывочных пунктов, в готовность будут приведены защитные сооружения гражданской обороны.