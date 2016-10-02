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В РФ проведут тренировку по гражданской обороне: привлекут 40 млн человек

Воскресенье, 2 октября 2016, 21:42

На следующей неделе МЧС РФ проведет всероссийскую тренировку по гражданской обороне, которая охватит более 40 млн человек.

Об этом сообщил директор Департамента гражданской защиты МЧС Олег Мануйло, пишет "Интерфакс".

Тренировка пройдет с 4 по 7 октября, участие в нем примут более 200 тыс. специалистов аварийно-спасательных формирований, около 50 тыс. единиц техники.

Согласно сообщению, в ходе тренировки будут отработаны оповещения, действия по эвакуации, выдачи средств индивидуальной защиты, развертывание санитарно-обмывочных пунктов, в готовность будут приведены защитные сооружения гражданской обороны.

Темы: Росcияармия
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