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На президентство в Эстонии претендует одна кандидатка

Понедельник, 3 октября 2016, 01:40

Единственной кандидатом на президентский пост в Эстонии стала представительница страны в Европейской счетной палате Керсти Кальюлайд.

Об этом пишет DW.com.

Республиканская избирательная комиссия Эстонии в воскресенье, 2 октября, зарегистрировала единственной кандидатом на выборах президента страны 46-летнюю Керсти Кальюлайд, представляющая страну в Европейской счетной палате.

Главу государства в Эстонии выбирают в парламенте, и он выполняет в основном представительские функции.

Для победы на выборах Кальюлайд надо набрать две трети голосов депутатов эстонского парламента (Рийгикогу) - то есть 68-ми членов парамента из 101.

Керсти Кальюлайд является компромиссным кандидатом, чью кандидатуру выдвинули 90 депутатов Рийгикогу, поэтому наблюдатели очень высоко оценивают ее шансы на избрание.

Парламентский раунд в августе оказался безрезультатным, право на избрание президента были переданы Коллегии выборщиков, в которую входят все 101 депутат парламента и 234 представителя местных самоуправлений.

Поскольку и второй раунд оказался безрезультатным, выборы снова переходят в парламент

Поскольку 24 сентября ни один из кандидатов в президенты Эстонии не смог получить большинство голосов Коллегии выборщиков по итогам двух туров, на 3 октября назначены повторные выборы.

Темы: Эстония
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