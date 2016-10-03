Рассмотрение апелляции Ефремова отложили на неделю

Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной в интересах Александра Ефремова, отложили до 10 октября в связи с пребыванием судьи-докладчика Ивана Рыбака на больничном.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Киева.

Заседание суда в следующий понедельник назначено на 14:45.

Как известно, экс-главу депутатской фракции "Партии регионов" Александра Ефремова подозревают в правонарушениях, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Ефремов находится под стражей.

30 июля стало известно, что Ефремов задержан по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

1 августа Ефремова взяли под стражу на 60 суток - до 28 сентября, потом срок продлили до 24 ноября.

Ранее на заседании суда Ефремов убеждал, что он не виноват в преступлениях, которые ему инкриминирует Генпрокуратура.