В Сирии из-за взрыва на свадьбе погибли 30 человек
Вторник, 4 октября 2016, 01:31
В городе Хасеке на северо-востоке Сирии в результате взрыва на курдской свадьбе погибли как минимум 30 человек, десятки получили ранения.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сирийские государственные СМИ.
Сирийская обсерватория по правам человека говорит о 22 погибших, добавив, что многие раненые находятся в критическом состоянии.
Среди погибших жених и одна из ведущих фигур курдской партии.
Информационное агентство Amaq, которое поддерживает боевиков ИГИЛ, заявило, что взрыв осуществил террорист-смертник.