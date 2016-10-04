Полиция усилила охрану в центре Киева до пятницы

Во время заседания Верховной Рады и проведения мероприятий с массовым участием граждан охрану публичной безопасности будут обеспечивать более 1500 столичных полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает Национальная полиция в Киеве.

"На протяжении 4-7 октября усиленные наряды полиции будут нести службу не только в правительственном квартале и в местах проведения мероприятий, но и на прилегающих к ним территориях, на остановках общественного транспорта и в метрополитене", – сказано в сообщении.

Столичная полиция призывает граждан не нарушать общественный порядок и соблюдать законы.

Отметим, что утром во вторник, 4 октября, под Верховную Раду шли митингующие, сьи требования были неясны.