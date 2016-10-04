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В НАПК проверили 395 отчетов партий, ждут новых

Вторник, 4 октября 2016, 12:37

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции проанализировали 395 отчетов политических партий об имуществе, доходах, затратах и обязательствах финансового характера за первый и второй кварталы текущего года.

Выводы о результатах анализа утвердили на очередном заседании НАПК, информирует ведомство в Facebook.

В частности, Национальное агентство обработало 195 отчетов, поданных за І квартал, и 200 – представленных за ІІ квартал, что составляет 100% от поданных отчетов.

На сегодняшний день в Украине зарегистрировано 349 политических партий.

Отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера политические партии должны подать до 9 ноября текущего года включительно за ІІІ квартал 2016 года и до 9 февраля 2017 года включительно – за IV квартал 2016 года.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напоминает руководителям партий об административной ответственности за нарушение порядка либо сроков подачи финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда, отчета партии об имуществе, доходах, тратах и обязательствах финансового характера или подачу финансового отчета, оформленного с нарушением требований.

Данная ответственность наступает согласно ст. 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях (наложение штрафа от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Темы: НАПКпартии
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