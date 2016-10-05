Украинская сторона требует от боевиков предоставить информацию о заложниках

Украинская сторона требует от боевиков предоставить точную информацию о заложниках, которых они содержат.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе, первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

"Украинская сторона подчеркивает, что нам известно местонахождение 57 заложников из списка 110, который мы официально передали другой стороне еще на предыдущих заседаниях. Мы по зернышку нашли информацию о содержащихся в ОРДЛО украинцах, и, несмотря на то, что представители ОРДЛО скрывают информацию о заложниках и говорят только о 45 пленниках, мы точно знаем о наличии 57", - написала она в Facebook.

"Потребовали предоставить точную информацию о других пленниках из списка 110, перестать скрывать, где они содержатся, (как это ранее они говорили о В. Жемчугове, И. Безъязыкове и других, когда откровенно врали, что этих пленников в них нет)" , - добавила Геращенко.

По ее словам, в ближайшее время украинских пленников в ОРДЛО посетит координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш. "Он передаст им письма и передачи от родственников, мы об этом договорились", - рассказала депутат.

"Сегодня представители ОРДЛО признали, что в предоставленных ими ранее фантасмагорических списках на 600 человек, которых они требуют амнистировать, есть немало тех, кто не имеет никакого отношения к конфликту на Донбассе и никак не подпадает под действие минских соглашений", - отметила Геращенко.

"Итак, мы делаем все для освобождения тех пленников, содержание которых подтверждают боевики (это 45 украинцев), мы требуем от ОРДЛО корректного, а не фантасмагорического списка тех, кого (если это позволяют процессуальные нормы), украинская сторона могла бы передать, чтобы освободить наших пленников, и требуем дать информацию по другим заложникам, которых ищем", - добавила участница переговоров.

Геращенко также рассказала, что украинская сторона задала вопрос представителям РФ о том, сколько беженцев с Донбасса находится сейчас на их территории и имеет соответствующий статус. «Ведь это не государственная тайна РФ, никак не можем добиться цифры - сколько украинцев сбежали от российского оружия и наемников на территорию РФ», - заявила она.

Украинская правда