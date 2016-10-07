Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Большинство поляков не против дать убежище украинцам - опрос

Пятница, 7 октября 2016, 21:50

Жители Польши в целом благосклонно относятся к идее принятия жителей востока Украины, которые вынуждены покидать регионы, где продолжается вооруженных конфликт с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения (CBOS), сообщает Радио Польша.

Предоставление украинцам убежища в Польше поддерживает 57% поляков, против высказывается 38%, а 6% не смогли ответить на этот вопрос. По сравнению с августом, число поляков, которые готовы принимать просителей убежища из Украины выросло на 3%.

В то же время, 67% респондентов считают, что Польша не должна принимать беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки, которые прибывают в страны Европейского Союза.

28% опрошенных считают, что Польша должна предоставить им убежище, а 5% не смогли ответить на этот вопрос.

Чаще всего против принятия в Польше беженцев высказывается молодежь в возрасте от 18 до 34 лет, жители сел с базовым и профессиональным образованием. Это лица, которые имеют самый низкий личный доход на человека в домашнем хозяйстве и которые плохо оценивают свое материальное положение.

Европейская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Польша
В Польше задержали еще одного вероятного шпиона РФ, гражданина Украины
В Варшаве пророссийская демонстрация требовала остановить поддержку Украины
WSJ: Польша тайно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24
Последние новости
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путни вспомнил об отказе Украины договариваться и начал ругаться: "Все бы давно закончилось"
17:44
фотоВ Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
Все новости...
Реклама: