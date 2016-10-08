Посол РФ вызван в МИД Финляндии из-за подозрений в нарушении границ истребителями ВКС

Посла России в Финляндии Александра Румянцева вызывали в пятницу в финский МИД из-за подозрений того, что российские истребители нарушили воздушное пространство Финляндии в четверг, 6 октября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Финляндии.



"Российский посол был вызван в МИД и проинформирован о предполагаемых нарушениях воздушного пространства. Россию попросили предоставить объяснения", - говорится в сообщении.

Ранее финское Минобороны утверждало, что два российских истребителя нарушили воздушное пространство Финляндии днем и вечером 6 октября.

В Минобороны России возможность подобных инцидентов опровергли. В пресс-службе российского ведомства сообщили, что в эти дни самолеты Воздушно-космических сил России совершали плановые учебно-тренировочные полеты.