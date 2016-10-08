РФ выносит на рассмотрение СБ ООН свой проект резолюции по Сирии
Россия выносит на рассмотрение Совета Безопасности ООН свой проект резолюции по Сирии.
Об этом сообщают "РИА Новости".
"После голосования по французскому проекту резолюции будет рассмотрен альтернативный российский документ", - заявили в российской дипмиссии.
На 14:30 (21:30 по Киеву), согласно программе работы СБ ООН на субботу, назначено голосование по подготовленному Францией проекту резолюции о введении режима прекращения огня в сирийском городе Алеппо.
Однако постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин заявил в пятницу, что предложение Франции призвано "спровоцировать вето России".
Как известно, в начале сентября США и Россия договорились о перемирии в Сирии, которое продержалось всего неделю. На фоне ожесточенных боев за Алеппо США объявили о прекращении переговоров с Москвой.
В пятницу, 7 октября, госсекретарь США Джон Керри призвал расследовать действия РФ в Сирии как военные преступления.