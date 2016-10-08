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РФ выносит на рассмотрение СБ ООН свой проект резолюции по Сирии

Суббота, 8 октября 2016, 05:28

Россия выносит на рассмотрение Совета Безопасности ООН свой проект резолюции по Сирии.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"После голосования по французскому проекту резолюции будет рассмотрен альтернативный российский документ", - заявили в российской дипмиссии.

На 14:30 (21:30 по Киеву), согласно программе работы СБ ООН на субботу, назначено голосование по подготовленному Францией проекту резолюции о введении режима прекращения огня в сирийском городе Алеппо.

Однако постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин заявил в пятницу, что предложение Франции призвано "спровоцировать вето России".

Как известно, в начале сентября США и Россия договорились о перемирии в Сирии, которое продержалось всего неделю. На фоне ожесточенных боев за Алеппо США объявили о прекращении переговоров с Москвой.

В пятницу, 7 октября, госсекретарь США Джон Керри призвал расследовать действия РФ в Сирии как военные преступления.

Темы: РосcияСирия
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