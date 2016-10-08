Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики "ЛНР" заявили, что начнут отвод сил возле Станицы в воскресенье

Суббота, 8 октября 2016, 17:09

Разведение военных сил и средств в районе н.п. Станица Луганская начнется в воскресенье, 9 октября.

Об этом сообщает онлайн-ресурс боевиков "Луганский информцентр" со ссылкой на одного из членов "ЛНР", "начальника народной милиции" Олега Анащенка.

"5 октября в Минске трехсторонняя Контактная группа договорилась об очередной попытке 9 октября отвести силы и средства сторон в районе населенного пункта Станица Луганская ... Мы готовы выполнить условия принятого Рамочного соглашения", - заявил Анащенко.

Как известно, ранее украинская сторона заявила о невозможности начать отвод военных подразделений и вооружения вблизи Станицы Луганской из-за обстрелов со стороны террористов.

В свою очередь 7 октября в "ЛНР" заявили, что разведение сил и средств в районе Станицы сорвано по вине украинской стороны.

Украинская правда 

Темы: Минские соглашенияДонбассЛНР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Минские соглашения
Сурков признался, что не планировал, чтобы Минские соглашения выполнились
Зеленский: Простой способ закончить войну – отдать РФ территории, поэтому были Минские соглашения
Ермак: Во власти нет людей, допускающих существование "Минск-3"
Последние новости
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:44
фотоВ Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
Все новости...
Реклама: