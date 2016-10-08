Боевики "ЛНР" заявили, что начнут отвод сил возле Станицы в воскресенье

Разведение военных сил и средств в районе н.п. Станица Луганская начнется в воскресенье, 9 октября.

Об этом сообщает онлайн-ресурс боевиков "Луганский информцентр" со ссылкой на одного из членов "ЛНР", "начальника народной милиции" Олега Анащенка.

"5 октября в Минске трехсторонняя Контактная группа договорилась об очередной попытке 9 октября отвести силы и средства сторон в районе населенного пункта Станица Луганская ... Мы готовы выполнить условия принятого Рамочного соглашения", - заявил Анащенко.

Как известно, ранее украинская сторона заявила о невозможности начать отвод военных подразделений и вооружения вблизи Станицы Луганской из-за обстрелов со стороны террористов.

В свою очередь 7 октября в "ЛНР" заявили, что разведение сил и средств в районе Станицы сорвано по вине украинской стороны.

Украинская правда