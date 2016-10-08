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В поездах уберут подушки на перьях и занавески

Суббота, 8 октября 2016, 18:11

В этом году будет капитально отремонтировано до 100 пассажирских железнодорожных вагонов, в следующем - 200.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

По его словам, вагоны будут "современные, с вакуумными туалетами".

"Вроде бы есть решение о бесперебойной работы вай-фая в поездах и внедрении электронного билета на электричках. Со следующей недели начинаем обсуждение", - добавил он.

Омелян также сообщил, что будут внесены изменения в стандарты.

"Откажемся от подушек "на перьях" и одеял в пыли. Будет введен европейский сервис, который будет полностью соответствовать гигиене и удобству... И, да, снимем занавески. Исключительно ролеты на окнах", - написал министр.

Также он сообщил, что к декабрю этого года все билеты, названия станций, объявления, информация на табло будет вестись исключительно на украинском и английском языках.

Кроме того, по словам Емельяна, идет работа над декоммунизацией названий станций.

"Договорились, что на следующей неделе состоится встреча с общественными активистами, во время которой рассмотрят новые маршруты на зимний сезон, и работа с общественностью будет формализована. А это значит, что УЗ наконец будет иметь действенный механизм обратной связи по удобству графиков, комфортности поездов, а налогоплательщики и пассажиры УЗ смогут влиять на это", - добавил министр.

Украинская правда

Темы: железная дорога
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