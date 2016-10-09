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В партии Саакашвили заявляют о фальсификации выборов и готовят план

Воскресенье, 9 октября 2016, 17:45

Лидеры партии "Единое национальное движение", основанной экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили, заявляют о фальсификации результатов выборов и готовят планы дальнейших действий.

Об этом на брифинге 9 октября заявил один из лидеров "ЕНД" Ника Мелия, сообщает Интерфакс

"Выборы были сфальсифицированы по всем направлениям", - заявил он и отметил, что к вечеру воскресенья партия сообщит о своих дальнейших шагах.

"Пока я воздержусь конкретизировать их, поскольку мы ждем наших региональных лидеров, после консультаций с которыми в конце дня сообщим, что будем делать", - сказал Мелия.

В свою очередь один из лидеров "ЕРД" Гига Бокерия заявил, что партия считает, что на выборах не было свободного волеизъявления избирателей, имели место запугивание, подкуп, погромы с целью сохранения власти.

"Несмотря на это, мы ожидаем получить 45 мандатов во втором туре выборов", - сказал Бокерия.

Кроме того второй номер партийного списка "ЕНД", супруга Саакашвили Сандра Руволс заявила о фактах насилия на избирательных участках во время выборов, пишет Грузия Онлайн.

"К нам поступали данные со всех участков, согласно которым победителем стал кандидат от "Национального движения", - отметила она.

Также Руволс добавила, что сторонники "Грузинской мечты" устраивали "погромы на избирательных участках, ломали инвентарь, урны, члены избирательных комиссий разбегались от страха".

"Они признали выборы несостоявшимися на нескольких участках, а на трех процесс голосования в прямом смысле был сорван", - заявила Руволс.

Как известно,  по результатам подсчета 82,55% голосов избирателей в парламент Грузии проходят три политические силы: правящая "Грузинская Мечта-Демократическая Грузия" - 49.26%; "Единое Национальное Движение" - 26.46% и "Альянс патриотов" – 5%.

Участие в выборах в парламент девятого созыва принимали 19 партий, 6 избирательных блоков и независимые кандидаты.  77 из 150 депутатов будут избираться по партийным спискам, 73 - по одномандатным округам. Парламент избирается сроком на четыре года.

Партия, получившая большинство мест в парламенте Грузии, получит право предложить кандидатуру премьера и сформировать кабинет министров.

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыГрузия
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