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"Грузинская мечта" Иванишвили победила на выборах в Грузии - 99% бюллетеней

Воскресенье, 9 октября 2016, 19:39

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 48,61% голосов избирателей на парламентских выборах по итогам подсчета 99,41% голосов избирателей.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные ЦИК Грузии, по состоянию на вечер 9 октября обработаны данные с 3680 избирательных участков из 3702.

На втором месте - оппозиционная партия "Единое национальное движение", за которую проголосовали 27,04% избирателей.

В настоящее время больше ни одна партия или блок не смогли преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в парламент.

Наиболее близки к преодолению барьера "Альянс патриотов Грузии", который, по последним данным, набрал 4,99% голосов, и партия Ираклия Аласания "Свободные демократы", у которой 4,59% голосов.

Как сообщает Грузия Online со ссылкой на данные ЦИК Грузии, из 22 тбилисских мажоритарных округов в 18 пройдет второй тур.

"Подсчитаны данные со всех избирательных участков в округах. Так, вторые туры пройдут в ряде округов Мтацминдского, Вакийского, Сабурталинского, Крцанисского, Исанского, Самгорского, Чугуретского, Дидубийского и Глданского районов столицы", - отмечается в сообщении. 

Темы: виборыГрузия
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