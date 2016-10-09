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Республиканцы проведут экстренную конференцию из-за Трампа – СМИ

Воскресенье, 9 октября 2016, 23:29

Руководство Республиканской партии США проведёт в понедельник конференцию для обсуждения ситуации, сложившейся вокруг кандидата в президенты от партии Дональда Трампа.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Associated Press.

Агентство подчёркивает, что подобные конференции проводятся только в крайних случаях.

Несколько республиканских политиков призвали Трампа снять свою кандидатуру – после появления 7 октября на сайте The Washington Post видеозаписи, на которой миллиардер в частном разговоре нецензурно высказывается о женщинах. Трамп извинился за свои слова, но отказываться от участия в выборах не стал.

В воскресенье 9 октября в 9 часов вечера (4 часа утра понедельника по киевскому времени) в Соединённых Штатах пройдёт второй раунд дебатов между кандидатами на пост президента страны.

Ожидается, что Трамп попытается обвинить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон в причастности к поставкам оружия экстремистам в Сирию во времена её работы государственным секретарём.

Ранее СМИ писали, что национальный комитет Республиканской партии США пересматривает свою стратегию и ищет возможности для замены Дональда Трампа другим кандидатом на выборах президента США.

Темы: США
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