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Освобожденный под залог антимайдановец пытался убежать в РФ

Вторник, 1 ноября 2016, 09:28

Освобожденного недавно под залог участника беспорядков под Харьковской ОГА в 2014 году задержали на границе с РФ при попытке незаконно попасть в Россию.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Пограничный наряд Харьковского отряда заметил мужчину, который двигался в сторону границы, в понедельник вечером около 21-го часа. Его остановили за несколько десятков метров от госграницы на направлении российского населенного пункта Журавлевка.

Оказалось, что задержанный на протяжении более 2 лет он отбывал наказание в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы за организацию массовых беспорядков, откуда "только вчера был освобожден по постановлению Киевского районного суда Харькова". При этом отпустили его при уплате залога в размере более 200 тысяч гривен.

После освобождения бывший антимайдановец решил бежать в Россию.

По данному факту сообщены сотрудники Нацполиции и других правоохранительных органов. После проведения процессуальных мероприятий задержанного передали в Дергачевский райсуд Харьковской области.

По даным УП, задержанный - Егор Логвинов.

Как сообщалось 13 октября подозреваемый в организации и активном участии в массовых беспорядках во время захвата Харьковской ОГА в апреле 2014 года Спартак Головачев вышел из СИЗО после уплаты залога в размере 206 тыс. 700 грн.

Украинская правда

Темы: ХарьковЕвромайдан
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