Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Посол США: для выборов на Донбассе необходимо развести силы

Среда, 2 ноября 2016, 10:36

Разведение сил и средств сторон вооруженного конфликта на Донбассе даст возможность для гарантий безопасности, что является условием для выборов.

Такое мнение в интервью "Радио Свобода" заявила посол США в Украине Мари Йованович.

"Наша позиция четкая: сначала должна быть безопасность, чтобы провести выборы. Как иначе провести выборы, если нет гарантий безопасности", – отметила Йованович.

"Как мы видим, договоренности о режиме прекращения огня, которые должны действовать последние два года, не соблюдаются. Последние договоренности относительно режима тишины также нарушаются. Поэтому важно, чтобы безопасность была стабильной", – указала дипломат.

"Для этого, в частности, надо выстроить уверенность. В этом контексте стоит вспомнить договоренности по разведению сил и средств на трех участках на линии соприкосновения", – сказала Йованович.

"Я знаю, что это очень дискуссионный вопрос в Украине, но если есть возможность отвести силы друг от друга, тем меньше шансов, что они столкнутся в бою. Это один из первоочередных шагов, на мой взгляд, как для населения, так и для всего политического процесса – утвердить безопасность", – подчеркнула посол.

Как известно, 21 сентября в Минске участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств у трех населенных пунктов на линии разграничения – Петровском, Золотом и Станицы Луганской. За процессом отвода должны наблюдать представители ОБСЕ.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ регулярно заявляют об ограниченном доступе к участкам разведения сил на Донбассе.

Украинские силы неоднократно подчеркивали, что готовы выполнять договоренности в части зеркального отвода сил и средств в районе Станицы Луганской, но боевики не выполняют условия рамочного соглашения.

Для того, чтобы начать отвод, должен быть соблюден режим тишины в течение 7 дней. Боевики не прекращают обстрелы Станицы Луганской.

Темы: ДонбассАТОвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
Донбасс
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинцы уменьшили наступательный потенциал россиян на двух направлениях – Маляр
"Многие поверили в ВСУ, но войну без тыла не выиграть". 20-летний защитник "Азовстали" Назарий "Гренка"
Последние новости
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
19:15
На фронте в течение суток 85 столкновений, больше всего атак на Авдеевском направлении – Генштаб
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
Все новости...
Реклама: