Посол США: для выборов на Донбассе необходимо развести силы

Разведение сил и средств сторон вооруженного конфликта на Донбассе даст возможность для гарантий безопасности, что является условием для выборов.



Такое мнение в интервью "Радио Свобода" заявила посол США в Украине Мари Йованович.



"Наша позиция четкая: сначала должна быть безопасность, чтобы провести выборы. Как иначе провести выборы, если нет гарантий безопасности", – отметила Йованович.



"Как мы видим, договоренности о режиме прекращения огня, которые должны действовать последние два года, не соблюдаются. Последние договоренности относительно режима тишины также нарушаются. Поэтому важно, чтобы безопасность была стабильной", – указала дипломат.



"Для этого, в частности, надо выстроить уверенность. В этом контексте стоит вспомнить договоренности по разведению сил и средств на трех участках на линии соприкосновения", – сказала Йованович.



"Я знаю, что это очень дискуссионный вопрос в Украине, но если есть возможность отвести силы друг от друга, тем меньше шансов, что они столкнутся в бою. Это один из первоочередных шагов, на мой взгляд, как для населения, так и для всего политического процесса – утвердить безопасность", – подчеркнула посол.



Как известно, 21 сентября в Минске участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств у трех населенных пунктов на линии разграничения – Петровском, Золотом и Станицы Луганской. За процессом отвода должны наблюдать представители ОБСЕ.



В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ регулярно заявляют об ограниченном доступе к участкам разведения сил на Донбассе.

Украинские силы неоднократно подчеркивали, что готовы выполнять договоренности в части зеркального отвода сил и средств в районе Станицы Луганской, но боевики не выполняют условия рамочного соглашения.



Для того, чтобы начать отвод, должен быть соблюден режим тишины в течение 7 дней. Боевики не прекращают обстрелы Станицы Луганской.