Фейгин прогнозирует информационный вброс по делу Сущенко

Адвокат незаконно удерживаемого Россией украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин прогнозирует, что российская пропаганда готовит информационный вброс для международного сообщества в деле от так называемом "шпионаже".

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве в среду.

"Мы должны ожидать до конца года какого-то вброса… Для международного мнения будет вброшен, может, какой-то фильм или видеозапись… Будут рассказывать о том, какого страшного шпиона в лице Романа Владимировича Сущенко поймали. И что все агентство "Укринформ" сплошные шпионы. Это будет точно", – сказал адвокат.

Фейгин отметил, что фигурантом этой контркампании, очевидно, будет и он как заклейменный в России "русофоб и жидобандеровец".

О временных перспективах рассмотрения дела Сущенко Фейгин отметил следующее:

"Процесс в деле Сущенко может затянуться. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом до 2 лет может быть срок предварительного следствия".

Но поскольку вопрос находится в политической плоскости, по словам адвоката, "если наверху будет принято решение об обмене, могут как ускорить, так и затянуть".

Отвечая на вопрос, когда будет следующее судебное заседание, защитник Сущенко сказа:

"Ближайшее заседание ­– это продление ареста. Срок истекает 30 ноября. Где-то за неделю 23-е, 25-е или 26-е пройдет заседание, которое продлит ему срок содержания под стражей еще на 3-4 месяца".

По словам Фейгина, на это заседание в Лефортовский суд Москвы на оглашение вводной резолютивной части постановления должны пустить журналистов.

Что касается основного суда, то адвокат напомнил, что он будет закрытым.

Валентина Романенко, УП