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Опрос: Клинтон опережает Трампа на 6%

Четверг, 3 ноября 2016, 03:35

Кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего основного соперника – республиканца Дональда Трампа на 6 процентных пунктов, несмотря на скандал, который возник из-за возобновления расследования ФБР по делу об электронной переписке.

Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos.

Опрос проводился с 28 октября по 1 ноября среди 1772 американцев.

45% потенциальных избирателей заявили, что поддержали бы на выборах Клинтон, 39% -Трампа.

Если учитывать всех четырех зарегистрированных кандидатов, то отрыв Клинтон от Трампа составляет 8%: 45% против 37%. Либертарианца Гэри Джонсона готовы поддержать 5% избирателей, Джилл Стейн из партии зеленых - 2%.

Опрос был проведен онлайн во 50 штатах США. Погрешность составила 3%.

Ранее директор ФБР Джеймс Коми сообщил, что ведомство возобновило расследование дела, связанного с использованием Клинтон в бытность ее госсекретарем личного почтового сервера для рабочей переписки. По его словам, это связано с обнаружением новых электронных писем.

Клинтоносудила решение главы ФБР сообщить публике о возобновлении расследования истории с электронными письмами, не установив, являются ли новые улики в деле против нее сколько-нибудь значимыми. Это решение она назвала странным.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАКлинтон
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