Луценко назначил прокурором Полтавщины Кармазина

Генпрокурор Юрий Луценко назначил новым прокурором Полтавской области Николая Кармазина.

Такое решение он озвучил во время официальной встреча Луценко с руководителями отделов Полтавской прокуратуры, сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

Как пишут Новости Полтавы в Кармазин в 2015 году работал в должности прокурора отдела надзора за соблюдением законов при осуществлении ОРД, досудебного расследования и поддержания государственного обвинения Департамента надзора в уголовном производстве Генпрокуратуры.

Кармазин подал бумажную и электронную декларацию о доходах за 2015 год.



В электронной декларации Кармазин задекларировал земельные участки площадью 40 тыс. 465 кв.м. в селе Балясное Диканьского района и 570 кв.м. в селе Марченко того же района.



Также он задекларировал 315 тыс. 632 грн зарплаты и 80 тыс. 483 грн пенсии, наличными 19 тыс. долларов США.



Его жена, Людмила Кармазина, имеет квартиру площадью в 64 кв.м., зарплату в 72 тыс. 598 грн и доход от занятия предпринимательской деятельностью - 500 грн.



Единственный задекларированный автомобиль - Skoda Octavia 2013 г.в., стоимостью 258 тыс. грн - находится в собственности Кармазиной Марины Александровны.