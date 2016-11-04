Полозов заявил, что его пытаются выдавить за пределы Крыма

Российский адвокат Николай Полозов считает, что российская власть хочет сделать невозможной его работу в аннексированном Крыму.

Так он объясняет запланированное заседание подконтрольного Кремлю суда для проведения в отношении него следственных действий, пишет Крым.Реалии.

"Это попытка выдавить меня за пределы Крыма, чтобы изолировать, чтобы я боялся за свою свободу и жизнь, чтобы я не приезжал сюда. А потом, на моем примере показать адвокатам, которые захотят выступить в защиту прав человека в Крыму, в защиту интересов крымских татар, что подобные занятия очень опасны. "Если мы можем взять известного московского адвоката и так его плющить, то вас мы разотрем в прах" - такой месседж российские власти посылают всем тем, кто пытается защищать права крымских татар", - считает Полозов.

8 ноября 2016 года в помещении подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма состоится рассмотрение апелляционного представления прокурора о разрешении следственных действий в отношении адвоката Полозова.

Николай Полозов - российский адвокат, выступает защитником в ряде резонансных дел на территории России и аннексированного Крыма, в частности, дела заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

Как известно, после аннексии в Крыму проходят массовые обыски у независимых журналистов, крымскотатарских активистов и членов Меджлиса.