Украинские политики ездят к кремлевскому куратору сепаратизма – СБУ

Советник управления президента России по делам СНГ, первый заместитель помощника президента РФ Владислава Суркова Инал Ардзинба проводит встречи с некоторыми украинскими политиками.

Об этом на брифинге в Одессе заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает УНИАН.

"Мы имеем информацию о его встречи с некоторыми политиками, которые приезжают из Украины. К сожалению, это трудно задокументировать, потому что происходит это на территории другого государства. Но такие встречи происходят", – сказал Грицак.

Он не подтвердил слухи, тиражируемые некоторыми сайтами, что Ардзинба в ближайшее время посетит Одессу.

"Такие слухи гуляли, но я слабо верю, что Инал Ардзинба захочет приехать в Одесский регион. Хотя на самом деле он действительно продолжает курировать вопросы, и в 2015 году именно он был куратором проекта "Бессарабия", – отметил Грицак.

Он добавил, что предотвратить создание так называемой "бессарабской народной республики" удалось благодаря трем этапам зачистки в Одесском регионе.

Грицак заверил, что СБУ готова "встретить" Ардзибу, если он приедет

Как известно, Ардзинба подозревается в совершении особо тяжкого преступления, а именно в участии в террористической организации "ДНР" и содействии ее деятельности.

В конце октября 2015 года Ардзинба был объявлен в международный розыск.

В мае тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что СБУ передала в Генпрокуратуру материалы о причастности Владислава Суркова к совершению преступлений на территории Украины.

По словам Наливайченко, материалы касались не только Суркова, но и его первого помощника Ардзинбы.