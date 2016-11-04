Байден обсудил с Порошенко и Гройсманом независимость НАБУ

Вице-президент США Джо Байден призвал украинскую власть сохранить независимость Национального антикоррупционного бюро.

Об этом говорится в сообщениях Белого Дома по итогам разговора вице-президента с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом, передает УНИАН.

"Вице-президент и премьер-министр Гройсман согласились относительно важности дальнейшего прогресса в реформах, и особенно с необходимостью сохранения независимости Национального антикоррупционного бюро", - говорится в сообщении.

Байден призвал Гройсмана продолжать двигаться к устойчивому, прозрачному и конкурентнму процессу приватизации ключевых государственных предприятий, а также соблюдать все обязательства Украины перед МВФ.

В то же время по итогам разговора с украинским президентом отмечается, что оба лидера также выразили решительную поддержку укреплению НАБУ и обеспечению Бюро необходимыми ресурсами.

Как известно, 3 ноября пресс-служба Кабмина сняла с официального сайта правительства новость о предстоящем визите вице-президента США Джо Байдена в Украину.