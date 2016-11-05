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На Луганщине завод сливал химотходы в Северский Донец – СБУ

Суббота, 5 ноября 2016, 05:05

В Луганской области одно из предприятий химической промышленности сливало химотходы в реку Северской Донец.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"При осуществлении хозяйственной деятельности завод сливал в р. Северский Донец тонны вредных химических отходов, что привело к существенному загрязнению и изменению свойств воды", - говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что на территории завода есть специальный шламоотстойник для нейтрализации вредных свойств отходов.

"Однако руководство завода решило сэкономить на экологических мероприятиях и утилизации отходов и просто сбрасывать их в реку. Под водой было проложено трубу, по которой как минимум с 2014 года в Северский Донец предприятие выбрасывало тонны химикатов. В то же время шламоотстойник не работал и находился в запущенном состоянии", - отметили в СБУ.

Отмечается, что завод загрязнил 10 км акватории реки. В этой зоне исчезла водная фауна и погибли водоросли.

По материалам СБУ прокуратура Луганской области начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 242 (нарушение правил охраны вод) УК Украины. Продолжаются следственные действия.

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Темы: СБУЛуганская область
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