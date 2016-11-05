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МВД и Нацполиция определились с расширением полномочий полицейских

Суббота, 5 ноября 2016, 13:10
МВД и Нацполиция определились с расширением полномочий полицейских

В Министерстве внутренних дел и Нацполиции подготовили окончательную концепцию 14 жестких законодательных изменений по расширению полномочий правоохранителей, формальным поводом для которых стало произошедшее 25 сентября в Днепре убийство двух патрульных полицейских.

Соответствующий документ предоставил в распоряжение ZN.UA Департамент коммуникаций МВД и Нацполиции.

Предложенные правки касаются трех нормативных актов: Кодекса административных правонарушений (КУоАП), а также законов "О дорожном движении" и "О Национальной полиции".

Как отмечает издание, некоторые из попавших в документ ранее уже озвученных предложений правозащитники считают неприемлемыми.

Так, концепция предлагает внести в КУоАП изменения, которые усилят ответственность за оставление места ДТП, увеличат сроки административного задержания лиц, совершивших административное правонарушение (не более 24 часов), усовершенствование временного задержания транспортных средств, а кроме того – отмену нормы по наличию двух свидетелей при осуществлении полицейскими осмотра водителя на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Подготовленные в МВД изменения закона Украины "О дорожном движении" установят обязанность водителей передавать, а не предъявлять правоохранителям документы на проверку, а также запретят им выходить из автомобиля без разрешения полицейского.

Наибольшее количество изменений концепция предлагает внести в закон "О Национальной полиции".

Предлагается, в частности, ввести в отношении украинских полицейских принцип беспрерывности (обязанность правоохранителей реагировать на преступления независимо от должности, местонахождения и времени суток).

В то же время, полицейские, применяющие полицейские меры, получают право обращаться к лицам с "обязательными для исполнения требованиями и распоряжениями относительно их способа поведения для эффективного проведения полицейского мероприятия" (исключая преступные требования).

Предлагается ввести дополнительное основание остановки транспортного средства (в связи с подозрением, что водитель находится в состоянии опьянения или под воздействием лекарственных препаратов), а также усовершенствовать систему применения полицейскими спецсредств.

Предписывается, что каждое лицо, к которому обратился полицейский, независимо от его правового статуса, обязано "неукоснительно выполнить требование полицейского, кроме выполнения явно преступного требования или распоряжения".

При этом, лицо, выполнившее требование или распоряжение полицейского, имеет право оспорить решение или действия полицейского в установленном порядке.

Темы: полицияМВД
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